CIA julkaisi videon Kiinan upseereille – viittaus Xi Jinpingin puhdistuksiin

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on julkaisut videon, jonka tarkoituksena on hyödyntää Kiinan asevoimien ylimmän johdon kuohuntaa ja värvätä mahdollisia vakoojia, kertovat kansainväliset uutismediat.

95 sekuntia kestävä mandariinikiinaksi tehty video esittää upseerin kävelemässä sotilasalueella ja pohtimassa valtataisteluja asevoimien johdossa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Johtajat suojelevat todellisuudessa vain omia itsekkäitä etujaan. Heidän valtansa on rakennettu lukemattomien valheiden varaan. Mutta nyt nämä valheiden muurit murenevat, ja meille jää vain sotkun siivoaminen, kertoja toteaa videolla.

Huolellisesti tuotettu video julkaistiin torstaina vain alle kuukausi sen jälkeen, kun Kiinan johtaja Xi Jinping syrjäytti kaksi huippukenraalia, mukaan lukien sotilasarvossa korkeimman varamiehensä, kenraali Zhang Youxian.

Videolla viitataan ilmeisesti Zhangiin, joka oli yksi harvoista korkea-arvoisista kiinalaisista upseereista, joilla oli taistelukokemusta vuoden 1979 Kiinan-Vietnamin sodasta.

Poimintoja videosisällöistämme

– Jokainen, jolla on kykyä johtaa, herättää väistämättä pelkoa ja hänet eliminoidaan armotta. En voi sallia näiden hullujen muokata tyttäreni tulevaisuuden maailmaa, kertoja sanoo.

The Wall Street Journalin mukaan Xi on vuodesta 2023 lähtien erottanut yli 60 korkea-arvoista upseeria.

Video päättyy kohtaukseen, jossa upseeri pysäköi syrjäiseen paikkaan, avaa kannettavan tietokoneen ja siirtyy sivulle, jossa lukee kiinaksi ”Ota yhteyttä CIA:han”. Lopputeksteissä näytetään CIA:n Tor-verkossa oleva osoite.

Mainos - sisältö jatkuu alla

CIA julkaisi viime vuonna kaksi samankaltaista videota, jotka kohdistuivat kommunistipuolueen virkamiehiin ja pyrkivät vetoamaan huoliin uralla etenemisestä tai mielivaltaisista puhdistuksista.

CIA julkaisi videot YouTubessa, joka on estetty Kiinassa, kuten monet muutkin länsimaiset sosiaalisen median ja uutisverkkojen sivustot. Sivustoille pääsee kuitenkin VPN-yhteyksien avulla, ja CIA:n mainoksia esitetään toisinaan Hongkongissa, jossa YouTubea ei ole estetty.

Kiinan valtion turvallisuusministeriö tuomitsi CIA:n videot viime vuonna ja totesi niiden olevan ”täynnä kömpelöä retoriikkaa ja herjaavaa kielenkäyttöä, paljastaen Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen loikkaussuunnitelmien absurdiuden ja hysteerisen kiihkon”.