”Challenger kestää neljä tai viisi suoraa osumaa T-72:sta, yksi osuma tuhoaa T-72:n”

Ukrainaan on tullut jo Saksasta Leopard 2- ja Britanniasta Challenger-taistelupanssarivaunuja vahvistaen maan asevoimia kuukausien anomisen jälkeen.

Puolustusministeri Oleksii Reznikov sanoi maanantaina CNN:n mukaan, että Ukraina on vastaanottanut Challengerit Britanniasta, Stryker-jalkaväen taisteluajoneuvot ja jalkaväen Cougar-ajoneuvot Yhdysvalloista sekä 40 Marder-jalkaväen taisteluajoneuvoa Saksasta.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi, että Berliini oli myös toimittanut Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainalle 18 kappaletta.

Myös kolme Portugalin lahjoittamaa Leopard 2:ta on saapunut Ukrainaan, maan puolustusministeriö sanoi maanantaina.

Läntiset pääpanssarit tuovat lisää tulivoimaa ja selviytymiskykyä aikana, jolloin panssarisodankäynnistä on tullut tärkeä osa konfliktia.

Britannian armeijan 1. kuninkaallisen panssarivaunurykmentin entinen komentaja Hamish de Bretton Gordon sanoo, että Britannian lähettämät Challengerit ovat huomattavasti parempia kuin venäläisillä on, kuten T-72-vaunut.

– Challenger L2 kestää todennäköisesti neljä tai viisi suoraa osumaa T-72:sta ja selviää – kun taas yksi osuma (Challengerista) tuhoaa T-72:n, hän sanoi.

Läntiset panssarivaunut antaisivat Ukrainalle myös mahdollisuuden suorittaa yhdistettyjä hyökkäyksiä, jos jalkaväki ja tykistö tukevat niitä. Suuri osa Etelä- ja Itä-Ukrainasta on ihanteellista maaperää nykyaikaisten länsimaisten panssarivaunujen ja panssaroitujen taisteluajoneuvojen yhdistelmille vastahyökkäyksen kärjessä.

Leopard 2:lla on toinen etu, kun otetaan huomioon vauhti, jolla ammuksia käytetään Ukrainassa. Sen 120 mm:n kranaatit ovat laajalti saatavilla Nato-maiden varastoista.

Ukraine 🇺🇦 has received all 18 of the Leopard 2A6 Tanks and all 40 of the Marder 1A3 IFV’s that Germany 🇩🇪 pledged to them send (Der Spiegel) pic.twitter.com/JGvvuQHtHx

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) March 27, 2023