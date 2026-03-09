”Catch me, baby” – Venäjän myyrän rakkaus johti USA:ssa vankilaan

Venäjän turvallisuuspalvelu värväsi vuonna 2020 agentiksi Nomma Zarubinan, jonka peitenimeksi valittiin Alyssa. Hän lopulta paljasti itsensä lähettämällä humalassa viestejä Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n agentille.
Hän esitti vuonna 2022 vastustavansa presidentti Vladimir Putinin hallintoa ja hyökkäystä Ukrainaan. Zarubina puhui julkisesti sotaa vastaan ja osoitti mieltään vuonna 2023 New Yorkissa.
Naisagentin todellisena tehtävänä oli tavata vaikutusvaltaisia amerikkalaisia ja saattaa heidät Kremlin tiedustelun ulottuville. Nomma Zarubina matkusti United24-median mukaan seminaareihin, keskustelutilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin verkostoituakseen akateemikoiden, poliitikkojen ja toimittajien kanssa.
Hän pyrki luomaan hyödyllisiä kontakteja ja jakamaan tiedot FSB:lle. Henkilöt olisi tämän jälkeen voitu altistaa vaikutusyrityksille.
Nomma Zarubinan viesteistä paljastui myöhemmin vakoiluverkosto, joka ulottui Eurooppaan, Aasiaan, Afrikkaan, Lähi-itään ja Pohjois-Amerikkaan. Agentti piti yhteyttä FSB:n everstiluutnantti Roman Sumarokoviin. Yksityisviesteissä Sumarokov ylpeili ylennyksillään, lähetti eroottissävyisiä kuvia itsestään ja ohjaili samalla vakoiluoperaatiota.
Eräässä keskustelussa toisen FSB-agentin kanssa Zarubina kertoi löytäneensä seurustelukumppanin.
– Nomma, kerro minulle kuinka paljon olet juonut, FSB-agentti kysyi.
Taipumus lähettää viestejä päihtyneenä johti lopulta agentin pidätykseen. Zarubinan kerrotaan lähettäneen humalassa ainakin 50 viestiä hänen toimintaansa tutkineelle FBI-agentille. Osa viesteistä oli sävyltään uhkaavia.
Venäläisnainen kertoi suostuneensa kuulusteluihin ainoastaan siitä syystä, että hänellä oli tunteita kyseistä FBI-agenttia kohtaan.
– Ota minut kiinni, kulta (”Catch me baby”), Zarubina kirjoitti agentille viime vuoden syyskuussa kello 4.17 aamuyöllä.
Tapauksen myötä paljastettiin useita FSB:lle työskennelleitä venäläisiä. Heidän joukossaan oli Friends for Leadership -johtajaverkoston perustanut Roman Tshukov. Organisaation todellinen tehtävä oli värvätä vakoojia.
Zarubinan mukaan Venäjän ortodoksista kirkkoa New Yorkissa käytettiin tiedustelutoiminnan tukena. Naista pidetään tällä hetkellä tutkintavankeudessa.