Carl Bildt: Venäjän kyvyttömyys kantaa vastuuta on ainutlaatuista

Sunnuntaina tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta Malaysia Airlines matkustajalentokoneen alasampumisesta Itä-Ukrainan yllä. Malaysia Airlinesin lento 17 Amsterdamista Kuala Lumpuriin pudotettiin 17. heinäkuuta 2014, ja kaikki koneessa olleet 283 matkustajaa ja 15 miehistön jäsentä saivat surmansa. Kuolleista 80 oli alle 18-vuotiaita.

Kansainvälisen rikostutkinnan mukaan Venäjän 53. ilmatorjuntaprikaatin ohjusjärjestelmä ampui matkustajakoneen pudottaneen Buk-ohjuksen Itä-Ukrainan separatistialueelta. Järjestelmä siirrettiin myöhemmin takaisin Venäjälle.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa matkustajakoneen pudottamiseen.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt pitää Venäjän toimintaa pöyristyttävänä. Bildtin mukaan Venäjä on valheita levittämällä pyrkinyt välttämään vastuun ottamista tragediasta.

Bildt toimi Ruotsin ulkoministerinä heinäkuussa 2014, kun kone ammuttiin alas.

– On useita syitä muistella MH17-koneen alasampumista Venäjän toimesta. Yksi on Venäjän kyvyttömyys hyväksyä selkeät faktat sekä sen levittämä valtava disinformaation määrä vastuun välttämiseksi. Tämä kuvio toistuu tänään Ukrainassa, Bildt kirjoittaa Twitterissä sunnuntaina.

Siviilikoneiden alasamapumiset eivät valitettavasti ole ennenkuulumattomia, Bildt muistuttaa.Venäjän kyvyttömyys myöntää syyllisyytensä ja kantaa vastuuta tapahtuneesta on Bildtin mukaan kuitenkin ”ainutlaatuista”.

Tomorrow it’s eight years since a 🇷🇺 air defence unit shot down the commercial airliner MH17 over 🇺🇦 killing 283 people including 80 children . Volumes of different fanciful lies have been promoted by 🇷🇺 in order to hide its responsibility. pic.twitter.com/6jRoQJhw0R — Carl Bildt (@carlbildt) July 16, 2022

There are many reasons to remember the 🇷🇺 shooting down of MH17. One is the total refusal of 🇷🇺 to accept obvious facts and its practice of massive disinformation efforts to avoid responsibility. That’s a pattern we see repeated day by day in its aggression against 🇺🇦 today. pic.twitter.com/NBUBPozQDD — Carl Bildt (@carlbildt) July 17, 2022