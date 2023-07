Carl Bildt toppuuttelee: Ukrainan vastahyökkäykselle annettava aikaa

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, pitkän uran kansainvälisen politiikan tarkkailijana tehnyt Carl Bildt kehottaa antamaan Ukrainan vastahyökkäyksen etenemiselle aikaa. GZERO Median julkaisemalla videolla Bildt kuvailee vastahyökkäystä ”raskaaksi urakaksi”.

Bildt toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014. Hänellä on ollut useita kansainvälisiä tehtäviä, muun muassa neuvottelijana Balkanilla 1990-luvulla. GZERO Median videoilla Bildt analysoi säännöllisesti kansainvälisen politiikan tapahtumia eurooppalaisesta näkökulmasta.

Hän muistuttaa vastahyökkäyksen olevan haastava tehtävä ukrainalaisille.

– Venäläiset ovat laajalti linnoittaneet ja miinoittaneet näitä alueita, ja meidän on myös ymmärrettävä, että sekä Ukrainan että Venäjän armeijat ovat nyt eri armeijoita kuin aikaisemmin, Bildt sanoo.

– Armeijoissa on nyt paljon mobilisoituja sotilaita, joilla on vain muutaman kuukauden koulutus takanaan. Joten uskon, että tämä tulee vaatimaan aikansa. Antakaamme vastahyökkäykselle kuukausi tai vähän enemmän aikaa, ja voimme tehdä tarkemman arvion siitä, mihin ukrainalaiset kykenevät.

Bildt ottaa myös kantaa Venäjän päätökseen vetäytyä Mustanmeren viljasopimuksesta. Venäjän selkeänä tavoitteena on nyt estää kaikki Ukrainan viljanvienti merellä, ex-pääministeri toteaa. Venäjä pyrkii tähän niin vetäytymällä sopimuksesta kuin iskemällä Ukrainan viljavarastoihin, mikä on tuonut Venäjän iskut lähelle Nato-maa Romanian rajaa.

– Tämä tulee epäilemättä johtamaan ruoan hinnan nousuun maailmalla, ja Venäjä on tästä vastuussa

The consequences of Russia exiting the Black Sea grain deal (and attacking grain export terminals):

"Upward pressure on global food prices, no question about that, and Russia is responsible," says @carlbildt

Europe #In60Secondshttps://t.co/iELNVMuBn3 pic.twitter.com/OjojdKHm9a

— GZERO Media (@gzeromedia) July 28, 2023