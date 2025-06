Carl Bildt: Tämä unohtuu Gaza-väittelyssä

Maailman huomion kiinnittyessä Gazan sotaan ja humanitaariseen tilanteeseen, ei Länsirannan merkitystä Lähi-idän kriisin ratkaisussa kuitenkaan pidä unohtaa. Näin kirjoittaa tunnettu turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt.

Bildt on jakanut viestipalvelu X:ssä italialaisen historioitsijan Claudia De Martinon artikkelin, jossa tämä ruotii kahden valtion ratkaisun tulevaisuutta.

– Maailman huomio keskittyy Gazan kauhuihin, mutta Israel on aggressiivisilla toimilla Länsirannalla päättänyt estää kaikki Palestiinan valtion ja rauhanomaisen ratkaisun mahdollisuudet, Bildt kirjoittaa saatteeksi.

De Martino kirjoittaa artikkelissaan, että samaan aikaan kuin Euroopassa käydään yhä laajempaa keskustelua Palestiinan valtion tunnustamisesta, Israel on väläyttänyt mahdollisuutta annektoida Länsirannan israelilaiset siirtokunnat. Useat maat ja järjestöt ovat tuominneet kyseiset siirtokunnat kansainvälisen oikeuden vastaisina.

Israelin parlamentti Knesset hyväksyi toukokuussa ponnen, jossa toivotaan Israelin suvereniteetin laajentamista ”Juudean ja Samarian hallintoalueelle”, eli Länsirannalle. Ponsi ei sido tai velvoite mihinkään, mutta kyse on De Martinon mukaan signaalista Palestiinan tunnustamista harkitseville maille. Osa Benjamin Netanyahun hallituksen puolueista ajaa Länsirannan annektoimista voimakkaasti.

Mielipidekyselyissä useimmat israelilaiset vastustavat Palestiinan valtion perustamista Gazaan ja Länsirannalle, ja enemmistö pitää Länsirannan siirtokuntia kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeinä. Israelin hallitus ei toistaiseksi kuitenkaan ole ryhtyneet konkreettisiin toimiin Länsirannan annektoimiseksi, De Martino kirjoittaa, sillä tämän uskotaan heikentävän maan kansainvälistä asemaa entisestään tilanteessa, jossa Gazan sota on aiheuttanut jännitteitä Israelin ja EU-maiden välillä ja Yhdysvallat neuvottelee uudesta ydinsopimuksesta Israelin vihollisen Iranin kanssa.

The world’s attention is focused on the horrors of Gaza, but it’s with aggressive action on the West Bank that 🇮🇱 is determined to bloc any possibility of a Palestinian state and a peaceful solution to the issue. https://t.co/kgejAHj9Oj

