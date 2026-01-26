Yritysten kesärekrytoinneissa ei suuria muutoksia, yksi syy rajaa nuorten palkkausta

Kauppakamarien kyselyn mukaan yritysten aikeissa palkata nuoria esimerkiksi kesätöihin, harjoitteluun tai tuettuihin töihin ei ole tiedossa suuria muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.

Vain noin kuusi prosenttia yrityksistä kertoi aikovansa palkata nuoria edellisvuotta enemmän, kun taas kymmenen prosenttia aiempaa vähemmän.

Yritykset mieltävät nuorten palkkaamisen osaksi yhteiskuntavastuutaan, mutta monessa yrityksessä aikaa nuorten ohjaamiseen ei ole riittävästi.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan kyselyn tulokset kertovat ristiriidasta yritysten asenteiden ja arjen realiteettien välillä.

-Yritykset tunnistavat selvästi nuorten palkkaamisen hyödyt ja kokevat sen osaksi yhteiskuntavastuutaan, tätä mieltä oli 64 prosenttia vastaajista. Samalla kuitenkin 39 prosenttia yrityksistä sanoo, että heidän ajankäyttönsä ja resurssit rajaavat mahdollisuuksia ohjata ja perehdyttää nuoria riittävästi. Tämä näkyy erityisesti tilanteessa, jossa epävarmuus talousnäkymistä saa yritykset varovaisiksi rekrytoinneissa, Pulkkinen sanoo tiedotteessa.

Kyselyn mukaan enemmistö, eli noin 59 prosenttia vastaajista, on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että nuorten kautta yritykseen saadaan tuoreita ideoita ja uusia kykyjä. Silti merkittävä osa vastaajista arvioi, ettei aikaa nuorten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen ole riittävästi.

Samasta kyselystä selviää, että yritykset kuitenkin aikovat kuluvan vuoden aikana palkata ihmisiä hieman edellisvuotta enemmän, mutta se ei tulosten valossa näytä kohdistuvan nuoriin.

– On hienoa, että rekrytointeihin arvioidaan nyt yrityksissä loivaa kasvua, mutta on sääli, ettei se kohdistu nuoriin, Pulkkinen sanoo.

Pulkkisen mukaan nuorten työllistymisen tukeminen edellyttää jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten välillä.

Yritykset tarvitsevat selkeitä ja helppokäyttöisiä työkaluja nuorten palkkaamiseen sekä parempaa tietoa erilaisista tukimuodoista, sillä myös tekoäly ja muu teknologinen kehitys vähentää yritysten tarvetta perinteisiin aloittelijatason työtehtäviin.

– Parin kuukauden kesätyöjaksojen tai harjoitteluiden sijaan niin nuoret kuin yritykset voisivat hyötyä nykyistä työelämävaltaisemmasta opiskelusta myös korkeakouluissa, jolloin asiantuntijuuden kehitys ja perehtyminen alan työtehtäviin kulkisi rinnakkain pitkäjänteisesti. Oppia kannattaisi hakea esimerkiksi ammatillisesta oppisopimuskoulutuksesta, Pulkkinen kertoo.

Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että nuorten työllistymistä tukevia ratkaisuja kehitetään pitkäjänteisesti. Nuorten työelämäkokemusten karttuminen on keskeistä sekä yksilöiden että koko työmarkkinoiden tulevaisuuden kannalta.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 8.-12.1.2026 ja siihen vastasi 1717 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä ja siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.