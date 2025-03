”Butsha voi tapahtua missä tahansa Euroopan maassa” – Volodymyr Zelenskyiltä poikkeuksellinen viesti

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kirjoittanut poikkeuksellisen pitkän ja painavan viestiketjun Butshan verilöylyn paljastumisen vuosipäivän aattona. Tapahtumat tulivat julki Ukrainan armeijan vapautettua kaupungin Venäjän miehityksestä 1. huhtikuuta 2022.

Zelenskyi on kansainvälisen delegaation kanssa Butshassa. Suomea edustaa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho.

– Täällä, kolme vuotta sitten, maailma alkoi ymmärtää Venäjän Ukrainaan vastaan osoittaman aggression todellisen laajuuden, Zelenskyi toteaa X-ketjussaan.

– Maailma näki siviilejä, jotka oli tapettu Butshan kaduille, he näkivät todisteita kidutuksesta ja pahoinpitelystä – todisteita siitä, että että kyse ei ole vain yhden maan sodan lietsonnasta toista kohtaan, vaan kahden järjestelmän täydestä yhteentörmäyksestä: yhteisen eurooppalaisen järjestelmämme, jossa ihmishengellä ja ihmisarvolla on väliä, ja Venäjän järjestelmän, jossa kuka tahansa voidaan tappaa, pahoinpidellä ja riistää kodistaan.

Zelenskyin mukaan Butsha – ja lukuisat muut ukrainalaiskaupungit ja kylät – kertovat meille, minkälaisia ihmisiä Venäjän järjestelmä kasvattaa – kukaan ei voi väittää, ettei tietäisi tai ymmärtäisi, mitä Butshassa tapahtui.

Zelenskyi luettelee ketjussa pitkän listan venäläisten sotilaiden tekemiä sotarikoksia. Yhteensä niitä on dokumentoitu yli 183000 ilman, että vallattujen alueiden tapahtumia on päästy edes kunnolla selvittämään.

­- Yksi suurimmista ja paljastavimmista symboleista venäläisjärjestelmästä – ja sen sodasta Ukrainaa vastaan – ovat haudat: tavallisten ihmisten haudat heidän omien kotiensa pihoilla. Tätä ei tule koskaan unohtaa, presidentti jatkaa.

Zelenskyi myös painottaa, että kyse ei ole vain järjestelmästä: kyse on myös yksittäisten miehittäjien rikoksista, heillä jokaisella on etu- ja sukunimi, ja heidät tulee saattaa teoistaan vastuuseen.

Pahuutta ei saa normalisoida, Zelenskyi varoittaa. Entiseen ei ole paluutta tämänkaltaisen Venäjän kanssa.

Venäjän tekemissä sotarikoksissa on tuhansittain niitä, jotka osoittavat äärimmäistä raakuutta. Sotavankeja ja siviileitä on teloitettu, raiskattu ja kidutettu.

– Kukaan Euroopassa ei haluaisi lastensa – luoja paratkoon – päätyvän näiden Venäjän rikollisten lähelle. Tarvitsemme tehokkaan kansainvälisen lain, joka takaa suojan tällaisia uhkia vastaan. Oikeuden toteutuminen tulee varmistaa, jotta pahuus ei moninkertaistu.

– Paine Venäjälle ja pakotteet sitä vastaan ovat välttämättömiä jotta voidaan välttää sodan ja väärinkäytösten laajentuminen. Kaikki ymmärtävät tämän, kaikki, jotka eivät sulje silmiään tai korviaan totuudelta, Zelenskyi toteaa.

Hän kertoo pyytävänsä edelleen liittolaisilta tukea puolustukseen ja rauhan tavoitteluun sekä mitä ikinä tarvitaan, jotta saadaan aikaan kunniallinen rauha ja todellisia seuraamuksia sotarikollisille.

– Muistakaa: Butsha ei vain ole ”jossain siellä Ukrainassa”, vaan se voisi tapahtua missä tapansa Euroopan maassa, mikäli emme yhtenäisesti onnistu saamaan Venäjää vastuuseen aggressiostaan, Zelenskyi päättää ketjunsa.

Today in Bucha, I said that we all want to end this war as soon as possible, with guaranteed security, lasting peace, and dignity. What does “with dignity” mean? That Russia must not gain any benefit from this war, and must not evade just accountability for what it has done. pic.twitter.com/pP73PAtzce

