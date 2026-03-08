Budjettipäällikkö Ylelle: Valtion rooli pitää miettiä uusiksi

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Ylelle, että huhtikuun kehysriihessä on tehtävänä noin 400 miljoonan euron sopeutukset, joilla pannaan toimeen aiemmin tehtyjä leikkaus- ja veropäätöksiä.

Niemelän mukaan velkajarrun sopeutusten mittakaava on niin suuri, että toimet täytyy valmistella huolellisesti.

– Se tavoite ei hoidu sillä tavalla, että me pikkuisen sipistellään sieltä täältä asioita, vaan se vaatii hyvin paljon uudelleen miettimistä. Oikeastaan koko hyvinvointivaltion palvelulupaus pitäisi miettiä uusiksi, Niemelä sanoo.

Hyvinvointivaltio on Suomessa rakennettu historian saatossa vähitellen. On luotu tietyt palvelut ja annettu niille vuosittain hieman enemmän rahaa.

– Monet rakenteethan ovat meillä jopa Kekkosen ajalta.

Niemelän mukaan velkajarrutyöryhmän sopima 8–11 miljardin euron sopeutustavoite seuraavalla vaalikaudella on selvästi vaativampi kuin nykyhallituksen toteuttamat säästöt.

Hänen mukaansa tavoite pakottaa päättäjät arvioimaan, mikä on valtion ydintehtävä. Vähemmän tärkeitä tehtäviä on hänen mukaansa jatkossa pakko jättää rahoittamatta, eikä mitään menokohdetta voi sulkea tarkastelun ulkopuolelle.

Puolustuksesta hän ei kuitenkaan leikkaisi, mutta katsoisi, miten puolustusrahat voisivat palvella myös muita julkisen vallan tavoitteita.

Niemelän mukaan tavoitteen saavuttaminen ylipäätään edellyttää myös sitä, että puolueet luopuvat monista itselleen tärkeistä asioista.

– Siinä pitää olla aidosti rohkeutta mukana. Muuten se ei onnistu.