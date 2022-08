Budjettipäällikkö HS:lle: Valtio on liian velkaantunut

Valtiovarainministeriön uusi budjettipäällikkö Mika Niemelä kertoo Helsingin Sanomissa ministeriön valmistelevan seuraavalle hallitukselle toimenpidelistaa, joilla Suomen velkaantuminen saataisiin taittumaan.

Niemelän mukaan kyseessä on menokartoitus, jonka tavoitteena on etsiä säästöjä määrärahapuolelta ja lisää tuloja tulopuolelta. Talouskasvun edellytysten saaminen toimimaan on myös avainasemassa.

Ensi vuodelle on ennustettu heikkoa talouskasvua. Mikäli Suomen velanotto kasvaa edelleen, se heikentää kykyä varautua tuleviin kriiseihin:

– Se on selvää, että talouskasvu ei tule riittämään julkisen puolen sopeutumistarpeessa. Pitää siis katsoa, mitä määräraha- ja tulopuolella voidaan tehdä. VM ei ole kuitenkaan leikkauslistojen – siis pelkkien leikkauslistojen – kannattaja. Talouskasvun lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, ettei tarvitse ryhtyä juustohöylähommiin, Niemelä kommentoi.

Niemelän mukaan valtio on liian velkaantunut ja hän pitää jatkuvaa velkaantumista vaarallisena. Valtion korkomenot tulevat kasvamaan ensi vuonna:

– Matalien korkojen aika on ohi. Nyt pitää opetella taas, ettei velka ole vaaratonta. Se ei tule olemaan helppoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus olisi voinut käyttää Niemelän mukaan malttia menolisäyksissä. Vaihtoehtoja ei käyty tarpeeksi läpi ja ongelmia on hoidettu lisärahalla. Tulopuolta ei hänestä pohdittu.