Brittiupseerin varoitus: Nämä ovat Mustanmeren vaarallisimmat laivat

Britannian laivaston fregattia komentanut Tom Sharpe arvioi Ukrainan saavuttaneen operatiivisesti etulyöntiaseman Mustallamerellä.

Tappioita kärsinyt venäläislaivasto ei ole pystynyt toimimaan entiseen tapaan merialueen luoteisosissa. Osa aluksista on vedetty Sevastopolista turvallisempana pidettyyn Novorossijskin satamaan Krasnodarin alueella.

– Venäjä pystyy vain reagoimaan tilanteeseen epäjohdonmukaisella tavalla. Komentojärjestelmä vaikuttaa hajonneen, tehtäviä tehdään miten sattuu ja heikosti suunniteltuina, Tom Sharpe kirjoittaa Telegraph-lehden kolumnissaan.

Hänen mukaansa Ukraina on osoittanut taktisella tasolla suurta innovaatiokykyä koordinoimalla erilaisia hyökkäyksiä perinteisillä ja uusilla asejärjestelmillä.

– Venäjää on nöyryytetty poliittisesti, dominoitu operatiivisesti ja heidät on päihitetty taktisesti. Mustanmeren laivaston taistelutahdon täytyy olla kaikkien aikojen alhaisimmalla tasollaan, Sharpe sanoo.

Tilannetta ei voi silti vielä kutsua strategiseksi käännekohdaksi. Krim on Venäjän hallinnassa eivätkä laivat pysty kulkemaan vapaasti Mustallamerellä. Merelle kylvetyt miinat aiheuttavat suuren riskin kaikille siviilialuksille. Britannia päätti hiljattain myydä Romanialle kaksi miinanraivausalusta tilanteen johdosta.

Sevastopolin satamassa on edelleen viisi sota-alusta. Novorossijskissa on seitsemän Kalibr-risteilyohjuksilla varustettua alusta, joista kolme on Kilo-luokan sukellusveneitä. Ne pystyvät myös miinoittamaan merialuetta. Ex-fregattikapteeni pitää näistä aluksia tällä hetkellä vaarallisimpina.

– Näiden osalta haasteena on, että niiden tarkalla sijainnilla ei ole juurikaan väliä. Kalibr-ohjuksilla pystyy iskemään mistä vain, eikä Ukraina pysty häiritsemään miinoja levittäviä sukellusveneitä, Sharpe sanoo.