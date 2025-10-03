Vahva Naton vastaus pysäyttäisi brittiupseerin mukaan Vladimir Putinin

Britannian ilmavoimien varailmamarsalkka evp. ja entinen hävittäjälentäjä Sean Bell uskoo puolustusliitto Naton vastatoimien olleen hyvin erilaisia, jos Euroopan maiden ilmatilaan tunkeutuneet droonit olisivat aiheuttaneet kuolonuhreja, tai jos Viron ilmatilassa lentäneet MiG-31-hävittäjät olisivat toimineet selkeän vihamielisesti.

Hän kehottaa länsimaita vastaamaan jämäkästi kaikkiin uhkakuviin ja varautumaan Venäjän uusiin provokaatioihin.

– On selvää, että Venäjä on hyökännyt Natoa vastaan. Puolaan lensi 19 droonia ja Romaniaan pienempi määrä. Kolme MiG-31-hävittäjää tunkeutui Viron ilmatilaan. Ja suoraan sanottuna Nato vaikuttaa hätäisesti miettivän, että mitä tämän suhteen pitäisi tehdä, Sean Bell sanoo Times Radiolle.

Euroopan unionin maat kokoontuivat kuun vaihteessa Kööpenhaminaan keskustelemaan viimeaikaisista droonihavainnoista ja niiden aiheuttamista häiriöistä lentoasemilla. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi Euroopan olevan Venäjän aloittaman hybridisodan kohteena.

Evp-upseeri muistuttaa Turkin ampuneen alas vuosikymmen sitten sen ilmatilaan lentäneen venäläisen hävittäjän. Tämä aiheutti diplomaattisen selkkauksen, mutta yksikään venäläiskone ei ole tämän jälkeen loukannut Turkin ilmatilaa.

– On korkea aika hoitaa poliittinen puoli kuntoon, jotta Natolla on jämäkkä vastaus Venäjän toimille. Koska Vladimir Putin on selvästi yhä uhmakkaampi eikä lopeta, jos Nato ei tee mitään, Sean Bell sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain linja näyttää edelleen hieman epävakaalta, vaikka presidentti Donald Trumpin onkin tiukentanut retoriikkaansa Moskovaa vastaan. Muutosten nopeus heikentää ennakoitavuutta.

– Ja jos Ukraina romahtaa, niin tämä aiheuttaisi valtavaa painetta Euroopalle ja tekisi siitä paljon haavoittuvamman, Bell sanoo.

Brittiupseeri arvioi länsimaiden kansalaisten tottuneen kylmän sodan jälkeiseen rauhanaikaan ja suhtautuvan vainoharhaisesti eskalaation pelkoon. Venäjän aggressiivisen sotapolitiikan olisi pitänyt tehdä kaikille selväksi maan johdon aikeet.

– Venäjän sotatoimet ovat aiheuttaneet valtavan määrän uhreja ja tuhonneet asuinalueita, ja tämä jatkuu vielä kolmen ja puolen vuoden jälkeen. Jos aseistetut lentokoneet menevät Naton ilmatilaan, niin vastatoimien pitäisi olla hyvin, hyvin selkeitä.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että annamme Vladimir Putinin ajaa meidät nurkkaan tavalla, jossa molemmat kätemme on sidottu selän taakse. Vastaus ei olisi eskalaatiota vaan toimintaan vastaamista samalla mitalla, entinen varailmamarsalkka toteaa.