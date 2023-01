Brittitutkija: Luottamus Olaf Scholzin Saksaan on vakavasti vaakalaudalla

Saksan harjoittamaa idänpolitiikkaa on brittiläisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkijan Edward Lucasin mielestä leimannut 1990-luvun alusta lähtien tyhjiin puheisiin verhottu taloudellinen ahneus. Kun linjaan on luvattu muutosta, sitä ei ole käytännössä toteutettu.

– Kolmen vuosikymmenen ajan hallitukset Bonnissa ja sittemmin Berliinissä hamusivat halpaa venäläistä energiaa ja vähättelivät muiden maiden ilmaisemia huolia Kremlin imperialismista. Tätä

linjaa perusteltiin tekopyhään puheeseen vuoropuhelusta ja neuvotteluista, Lucas sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Lyhyellä aikavälillä linja oli Saksan kannalta palkitseva – venäläisyhtiö Gazpromin huipputehtävään siirtyneen ex-liittokansleri Gerhard Schröderin tapauksessa myös

henkilökohtaisella tasolla. Viimeistään nyt on kuitenkin Lucasin mukaan nähtävissä, että vuosikymmeniä harjoitettu idänpolitiikka on dramaattisesti epäonnistunut Vladimir Putinin hallinnon rikottua kaikkia niitä sopimuksia, joita Saksa on ollut neuvottelemassa.

Venäjän aloitettua helmikuussa 2022 avoimen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan nykyinen liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti historiallisesta käännekohdasta – Zeitenwendestä – johon oli määrä sisältyä 100 miljardin euron lisäys puolustusmenoihin.

– Sen jälkeen Scholzin politiikka on kuitenkin ollut epäröivää, huonosti muotoiltua ja surkeasti viestittyä. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä on se, että hän on kieltäytynyt sallimasta saksalaisvalmisteisten Leopard-taistelupanssarivaunujen luovuttamisen Ukrainalle, Lucas toteaa.

Sattumanvaraisia päätöksiä

Scholzin asenteen taustalla saattaa Lucasin mukaan olla useita syitä, kuten pelko sodan eskaloitumisesta tai natsi-Saksan toisen maailmansodan aikaisiin toimiin liittyvä syyllisyydentunto. Ainoalta uskottavalta selitykseltä tuntuu kuitenkin hänen mukaansa liittokanslerin henkilökohtainen jääräpäisyys.

– Jos Scholzilla olisi uskottava vaihtoehtoinen linja, siitä olisi hyväksyttävää tai jopa kiitettävää pitää tinkimättömästi kiinni. Sellaista hänellä ei kuitenkaan ole. Saksan lähestymistapa suhteessa Ukrainaan on yksinkertainen: luvataan, kiemurrellaan ja sitten vasta toimitaan, Lucas sanoo.

– Viimeisten 11 kuukauden historia viittaa siihen, että panssarivaunut kyllä toimitetaan viikkojen, ellei päivien kuluessa. Se on kuitenkin liian myöhäistä, jotta Saksa voisi ottaa siitä itselleen minkäänlaista kunniaa. Se on myös liian myöhäistä niiden ukrainalaisten kannalta, jotka on tällä välin silvottu ja tapettu, hän toteaa.

Saksan johdon päätöksenteko on hänen mukaansa sattumanvaraista, eikä kansalliseen turvallisuuteen liittyviä riskejä useinkaan oteta huomioon. Siitä kertovat muun muassa Nord Stream -kaasuputket ja pehmeä suhtautuminen Venäjän vakoiluun.

– Scholzin ulkopoliittisen kokemuksen puute pahentaa tätä ongelmaa, samoin hänen vaiteliaisuutensa. Olivatpa hänen perustelunsa panssarivaunujen lähettämislupaa koskevan ratkaisun lykkäämiselle mitkä tahansa, hän on päättänyt olla kertomatta niistä.

Tästä seuraa Lucasin mukaan se, että Saksan toisen maailmansodan jälkeisten vuosikymmenten kuluessa liittolaistensa ja kumppaniensa keskuudessa rakentama luottamus on vakavasti vaakalaudalla.

– Saksan itäiset naapurimaat eivät pelkää enää Saksan militarismia. Ne pelkäävät sen epäluotettavuutta.