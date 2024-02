Brittitiedustelun mukaan venäläisiä valmistellaan pitkittyvään sotaan

Tämän vuoksi Kremlin viranomaiset etsivät jatkuvasti tapoja oikeuttaa sota venäläisten silmissä, sanoo Britannian puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä tiedustelutietoihin viitaten.

Venäjän presidentin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi 14. helmikuuta 2024 toimittajille, että vaikka ”ns. sotilaallinen erityisoperaatio alkoi operaationa Ukrainaa vastaan, se on ajan mittaan saanut muodon sodaksi kollektiivista länttä vastaan. Sodaksi, jossa länsikollektiivin maat, jota johtaa Yhdysvallat, on suoraan mukana tässä konfliktissa.”

Brittitiedustelun analyytikot kirjoittivat, että tämä on pitkälti sopusoinnussa Venäjän virallisen retoriikan suuntauksen kanssa, joka pyrkii puolustelemaan konfliktin kestoa ja Venäjän tappioiden laajuutta kuvaamalla sotaa suorana konfliktina lännen kanssa.

Peskov myönsi, että ”sotilaallinen erityisoperaatio” ”voi kestää hieman pidempään, mutta tämä ei voi muuttaa asioiden kulkua”.

– Tämä on osa Venäjän virallista narratiivia, jonka tavoitteena on lähes varmasti asettaa kotimainen väestö pitkäaikaiseen konfliktiin ja siihen liittyvään elintason laskuun, samalla kun se antaa varmuuden Venäjän lopullisesta voitosta, britit arvioivat.

