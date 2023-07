Brittitiedustelun mukaan Ukraina siirtää joukkoja Dnepr-joen itärannalle

Puolustusministeriö arvioi, että saattaa olla hyökkäyksen valmisteluja lähellä tuhoutunutta Kahovkan patoa.

– Taistelut ovat kiihtyneet Dneprin itärannalla, jota Venäjän joukot hallitsevat. Venäjä näyttää myös lähettävän joukkoja Kahovkan lähellä olevalle alueelle vahvistaakseen puolustustaan eteläisellä sektorilla.

Venäjä tuhosi Kahovkan vesivoimalan ja padon 6. kesäkuuta aiheuttaen suuret tulvat ja ympäristökatastrofin Etelä-Ukrainassa.

– (Ukrainan) sillanpääaseman ympärillä käytävää taistelua vaikeuttavat lähes varmasti Kahovkan padon romahtamisen 6. kesäkuuta aiheuttamat tulvat, tuhot ja muta, raportissa sanotaan.

Ukraina vapautti viime syksyn vastahyökkäyksen aikana Dnepr-joen länsirannan Hersonin alueella, mukaan lukien alueen pääkaupungin Hersonin, mutta itäranta on edelleen Venäjän hallinnassa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZYWegCkpFv

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y4vDnqTBB3

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 1, 2023