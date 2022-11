Brittitiedustelu: Venäjän uusilla varusmiehillä vähän tai ei ollenkaan koulutusta

Britannian sotilastiedustelun mukaan näyttää siltä, että Venäjällä on vaikeuksia antaa uusille joukoilleen sotilaskoulutusta.

Venäjä rekrytoi syys-lokakuussa 2023 liikekannallepanonsa aikana noin 300 000 uutta sotilasta. Marraskuun alussa alkoivat myös vuosittaiset kutsunnat asevelvollisille, joihin odotetaan osallistuvan 120 000 henkilöä.

Uusilla varusmiehillä on brittitiedustelun mukaan todennäköisesti hyvin vähän tai ei lainkaan koulutusta. Kokeneita kouluttajia ja upseereja on kiinni Ukrainassa ja heitä on myös kuollut sodassa.

Huonosti koulutetuista joukoista ei ole juuri apua rintamalla.

Venäjä pyrkii tällä hetkellä paikkaamaan kouluttajavajetta lähettämällä varusmiehiä koulutukseen Valko-Venäjälle. Valko-Venäjä on tarjonnut venäläisille kouluttajia, ammuksia ja tiloja, joista Venäjällä on puutetta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 November 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 5, 2022