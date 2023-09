Brittitiedustelu: Venäjä valmistelee uusia iskuja Ukrainan infrastruktuuriin talvella

Britannian puolustusministeriön mukaan on huomattava, että lokakuusta 2022 maaliskuuhun 2023 Venäjä kohdisti pitkän kantaman iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan.

– Ilmasta laukaisevat risteilyohjukset, erityisesti moderni AS-23a KODIAK, olivat useimpien näiden iskujen ytimessä. Venäjä käyttää strategisia pommikoneita näiden ohjusten ampumiseen syvältä Venäjän alueelta, brittitiedustelun raportissa todetaan.

– Venäjä pystyy todennäköisesti luomaan merkittävän varaston risteilyohjuksia. On realistinen mahdollisuus, että Venäjä kohdistaa nämä aseet uudelleen Ukrainan infrastruktuurikohteisiin talven aikana, raportissa sanotaan.

Myös Ukrainan tiedustelupalvelu GUR on arvellut, että Venäjä voi jatkaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin syyskuun lopusta tai lokakuun alusta alkaen.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RCMaSd0fe1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BOstAXCzTy

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 16, 2023