Brittitiedustelu: Venäjä pitänee lentokenttäiskuja merkittävinä strategisina epäonnistumisina

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä pitänee maanantaina alueellaan tapahtuneita räjähdyksiä yhtenä aloittamansa hyökkäyssodan suurimmista strategisista epäonnistumisistaan.

Kahdessa Keski-Venäjällä sijaitsevassa lentotukikohdassa räjähti maanantaina. Iskujen aiheuttajia ei ole vielä vahvistettu.

Tiedustelun mukaan iskussa Engelsin lentotukikohtaan vaurioitui kaksi strategista Tu-95 -pommikonetta Djagiljaevon lentokentällä puolestaan kuoli kolme ihmistä.

– Jos Venäjä kuitenkin arvioi, että tapaukset olivat tahallisia hyökkäyksiä, se luultavasti pitää niitä yhtenä strategisesti merkittävimmistä joukkojen suojelun epäonnistumisista sen jälkeen, kun se hyökkäsi Ukrainaan, tiedustelu toteaa.

– Räjähdyspaikat ovat paljon syvemmällä Venäjällä kuin aiemmat samankaltaiset räjähdykset: Engels on yli 600 kilometrin päässä Ukrainan hallitsemasta alueesta.

Britannian puolustusministeriö kuvaa Engelsiä Venäjän pitkän matkan ilmailun (LRA) tärkeimpänä tukikohtana Länsi-Venäjällä. Siellä on yli 30 raskasta pommikonetta.

– Nämä lentokoneet edistävät Venäjän ydinpelotteita, ja niitä on myös usein käytetty tavanomaisten risteilyohjusten laukaisemiseen Ukrainaan. LRA todennäköisesti vastaa siirtämällä pommikoneet väliaikaisesti hajalentokentille, brittitiedustelu arvioi.

– Venäjän komentoketju pyrkii todennäköisesti tunnistamaan ja määräämään ankaria pakotteita venäläisille upseereille, joiden katsotaan olevan vastuussa iskujen sallimisesta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/H99TeeDMlA

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qU1yDl91Au

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2022