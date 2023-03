Brittitiedustelu: Tilanne Avdiivkassa samanlainen kuin Bahmutissa

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot ovat viimeisten kolmen viikon aikana saavuttaneet pieniä voittoja Ukrainan hallitseman Avdiivkan ympärillä, joka sijaitsee Donetskin kaupungin pohjoispuolella.

– Venäjän operaation on toteuttanut suurelta osin Donetskin kansantasavallan joukot. Ne ovat väkeä, joka tuntee maaston hyvin. Avdiivka on ollut Donbasin taistelujen etulinjassa vuodesta 2014 lähtien. Kaupunki on suurelta osin tuhoutunut, puolustusministeriön Twitter-päivityksessä sanotaan.

Brittianalyytikkojen mukaan laaja Avdiivkan koksitehdaskompleksi on todennäköisesti erityisen hyvä puolustusasema taistelun edetessä.

Brittien mukaan taktisesti tilanne Avdiivakassa on samanlainen kuin sitä suuremmassa Bahmutissa, pohjoisempana.

– Ukrainan joukot jatkavat järjestäytynyttä puolustusta, mutta Venäjän operaatio uhkaa yhä enemmän heidän huoltolinjojaan länteenpäin.

Avdiivkassa on yhä noin 2 000 siviiliä.

🗺️ #Avdiivka situation, March 20 9:00: Ukrainian General Staff reports, for the first time, a repulsed Russian attack towards Berdychi, indicating Russian advance from the direction of Krasnohorivka towards the settlement. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Z7HgEDPTck

Today I want to tell you about #Avdiivka :there are 2000 civilians have left and they are living in the basements

There are 14 children have left in the town. Town is heavy shelled by the #Russia artillery

(English subtitles)#RussianUkrainianWar #Donbass pic.twitter.com/Mp80csgBgy

— Jane (@UkraineEugenia) March 19, 2023