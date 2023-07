Brittitiedustelun kuvat näyttävät Wagner-joukkojen sotilasleirin Valko-Venäjällä

Iso-Britannian tuore tiedusteluraportti näyttää Wagner-joukkojen pystyttäneen leirin Tseliin Valko-Venäjällä. Tsel sijaitsee maan keskiosassa, Minskin kaakkoispuolella.

Raportin mukaan Wagnerin sotilasleirin pystytys on aloitettu todennäköisesti heinäkuun puolivälissä ja sen jälkeen leirille on asettunut yhteensä useita tuhansia Wagner-sotilaita.

Raportin mukaan alue on aiemmin ollut tyhjä, mutta nyt siellä on satoja ajoneuvoja, jotka näkyvät X:ssä (entinen Twitter) jaetuissa tiedustelukuvissa.

Britannian arvion mukaan telttoja on noin 300 ja ajoneuvoja 200. Ajoneuvot ovat enimmäkseen rekkoja ja minibusseja, mutta alueella on havaittu myös muutamia sotilasajoneuvoja.

Wagner-armeija saattoi joutua luovuttamaan raskasta kalustoaan Venäjän armeijalle, raportissa arvioidaan. Wagner omisti paljon raskasta kalustoa sen taistellessa Ukrainassa, mutta ei ole vahvistettu mitä kalustolle sittemmin kävi.

Sen kyky saada käyttöönsä raskasta kalustoa, kuten lentokoneita, on raportin mukaan keskeistä sen tehokkuudelle mahdollisissa tulevissa taisteluissa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 July 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023