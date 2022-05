Brittitiedustelu arvioi Venäjän kärsineen tuhoisia upseeritappioita

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä on todennäköisesti kärsinyt tuhoisia tappioita keskitason ja nuorempien upseerien keskuudessa. Kokeneiden ja uskottavien joukkueenjohtajien ja komppanianpäälliköiden puute johtaa todennäköisesti moraalin heikkenemiseen.

– Prikaatin ja pataljoonan komentajat lähettävät alempia upseereita vaaraan, koska he ovat tinkimättömässä vastuulla yksikköjensä suorituskyvystä, tilannekatsauksessa todetaan.

Samoin nuorempien upseerien on täytynyt johtaa alimman tason taktisia toimia, koska Venäjän armeijalta puuttuu korkeasti koulutettuja aliupseereja, joka täyttävät tämän roolin länsimaisissa joukoissa.

Nuoremman sukupolven ammattiupseereiden suuret menetykset pahentavat todennäköisesti Venäjän armeija jatkuvia ongelmia komento- ja kontrollimenettelyjen nykyaikaistamisessa, britit arvioivat.

– Pataljoonan taktiset ryhmät, joita muodostetaan uudelleen monista eri yksiköistä Ukrainan taisteluista eloonjääneistä miehistä, ovat todennäköisesti vähemmän tehokkaita nuorempien johtajien puutteen vuoksi.

Britannian mukaan, koska ”on nähty useita uskottavia raportteja paikallisista kapinoista Venäjän joukkojen keskuudessa Ukrainassa, kokeneiden ja uskottavien joukkueen ja komppanianpäälliköiden puute johtaa todennäköisesti moraalin heikkenemiseen ja jatkuvasti huonoon kuriin”.

Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä on menettänyt noin 30 350 miestä maanantaihin mennessä nyt 96 päivää kestäneessä sodassa.

Ukraina sanoo tuhonneensa 1 349 Venäjän panssarivaunua, 3 282 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, 2 258 muuta ajoneuvoa, 93 ilmatorjuntayksikköä, 643 tykkiä ja 205 raketinheitintä.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 207 lentokonetta, 174 helikopteria ja 507 lennokkia. Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 118.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZlY83BdoL1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A9VVmuIBU4

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2022