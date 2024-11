Brittiministeri varoittaa: Venäjä on valmis massiivisiin kyberiskuihin

Venäjä on brittiministeri Pat McFaddenin valmistellut massiivista kyberhyökkäystä Britannian sähköverkkoa kohtaan.

McFadden aikoo kertoa asiasta maanantaina järjestetävässä Naton kyberpuolustusta käsittelevässä kokouksessa. Ministerin mukaan hyökkäys saattaisi katkaista sähköt miljoonilta saarivaltion asukkailta.

Asiasta uutisoi The Telegraph.

Hän kuvailee Venäjän olevan ”¨poikkeuksellisen aggressiivin ja uhkarohkea kybermaailmassa”. McFaddenin mukaan Venäjän ja maan diktaattori Vladimir Putinin tavoitteena on horjuttaa länsimaiden tukea Ukrainalle.

Ministerin mukaan kyberhyökkäyksen uhka on välitön.

Venäjä käyttää McFaddenin mukaan kybertoiminnassa asevoimien ohella kyberrikollisia ja verkkomaailman aktivistiryhmiä, joita hän kuvailee ”epäviralliseksi armeijaksi”.

– On olemassa verkkorikollisten ja palkkasotilaiden jengejä, jotka eivät ole suoraan Kremlin valvonnassa, mutta jotka saavat toimia rangaistuksetta niin kauan kuin he eivät toimi Putinin etuja vastaan, McFadden tulee sanomaan The Telegraphin mukaan kokouksessa.

Kyberhyökkästen tavoitteena on ministerin mukaan horjuttaa kohdevaltion vakautta ja heikentää toimintakykyä.

– Kyberhyökkäyksellä Venäjä voi sammuttaa valot miljoonilta ihmisiltä. Se voi sulkea sähköverkot. Tätä piilosotaa Venäjä käy Ukrainaa vastaan.

McFaddenin mukaan Venäjän kyberiskujen torjuminen tai ennaltaehkäiseminen täysin on erittäin hankalaa. Hänen mukaansa Britannia on kuitenkin varautunut laajamittaisiin kyberiskuhin varmistamalla, että sähkönjakelu toimii mahdollisimman hyvin myös häiriötilanteissa.

Ministerin mukaan on tärkeää, että kyberuhkia ei aliarvoida.