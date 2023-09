Brittikenraali: Tämän johtopäätöksen voi tehdä Ukrainan taisteluista

Ukrainan sotatapahtumia on seurattu tarkasti muiden maiden puolustushallinnoissa ja aseteollisuudessa.

Britannian yleisesikuntapäällikkö, kenraali Patrick Sanders sanoo Wall Street Journal -lehdelle, että Venäjän hyökkäyssota on jo vaikuttanut Britannian tekemiin asehankintoihin. Maalla on Euroopan suurin puolustusbudjetti.

Kenraalin mukaan sodan yksi olennainen opetus on, että taistelukentällä on pystyttävä tekemään mahdollisimman paljon korjaustoimenpiteitä. Tämä pätee erityisesti kovalla käytöllä oleviin tykistöaseisiin.

Ukrainan joukot ovat käyttäneet aktiivisesti muun muassa brittivalmisteisia M777-haupitseja ja saksalaisia PzH 2000 -panssarihaupitseja. Rheinmetallin ja KNDS:n valmistamat vaunut saavat kehuja Ukrainan sotilailta, jotka kertovat erään panssarihaupitsin selviytyneen tunnin tykistöpommituksesta vain vähäisin vaurioin.

Asejärjestelmien erittäin kova rasitus on kuitenkin johtanut useisiin teknisiin ongelmiin. Yksi panssarihaupitseista syttyi tuleen Bahmutin lähellä ja piti viedä korjattavaksi takaisin Saksaan. Automaattiseen latausjärjestelmään liittyvä elektroniikka on ajoittain reistaillut rintamalla, minkä vuoksi osa miehistöistä on ladannut tykkejä käsin.

Valmistaja selittää ongelmia liian kovalla käytöllä ja huollon puutteella. Asiantuntijat ovat muistuttaneet, että ukrainalaisten sotilaiden koulutus on usein tehty kiireellisellä aikataululla. Saksassa PzH 2000:n koulutus kestää neljä kuukautta, mutta ukrainalaisten tykkimiesten pikakurssi vedettiin läpi vain viidessä viikossa.

Puolalaista AHS Krab -panssarihaupitsia käyttänyt sotilas sanoo tulituksen olleen niin intensiivistä, että vaunun tykki oli revennyt kokonaan irti. Ukrainalle toimitetuista ulkomaisista haupitseista arviolta alle 70 prosenttia on käytössä. Luotettaviksi osoittautuneiden M777-haupitsien osalta osuus on 85 prosenttia. Asejärjestelmää on helppo korjata rintamalla, ja varaosia on runsaasti saatavilla.