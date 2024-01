Brittiarvion mukaan Ukraina olisi voinut jo lyödä Venäjän

Se, että Ukrainalle ei toimitettu jo vuonna 2022 niin paljon aseita, että maa olisi kyennyt lyömään Venäjän, oli nimekkään brittiläisen strategian ja sotahistorian asiantuntijan, professori Phillips O’Brienin mukaan traaginen virhe.

– Valtava määrä ihmishenkiä olisi säästetty molemmin puolin. Voisimmeko olla toistamatta samaa virhettä vuonna 2024, St. Andrewsin yliopistossa ja Center for Strategic and International Studies -ajatushautomossa (CSIS) työskentelevä O’Brien kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Toivottavasti kykenemme myös ymmärtämään, että liioitellut pelot sodan eskaloitumisesta, jotka ovat hidastaneet tai jopa estäneet asejärjestelmien toimittamista Ukrainalle, ovat pitkittäneet sotaa ja johtaneet ajan myötä tarpeettomaan eskalaatioon. Säästäkää ihmishenkiä ja pysäyttäkää eskalaatio auttamalla Ukraina voittoon niin pian kuin suinkin, O’Brien sanoo.

Hän muistuttaa jo huhtikuussa 2022 – vain runsas kuukausi Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen – todenneensa, että neuvotteluratkaisua ei kannata haikailla, vaan paras tapa lopettaa sota on auttaa Ukrainaa tuottamaan mahdollisimman raskaita tappioita venäläisjoukoille.

Kesällä 2023 hän arvioi, että jos Ukraina olisi saanut kaiken tarvitsemansa tuen, ihmishenkiä olisi säästynyt ja maa olisi saattanut jo voittaa sodan.

– Aputoimitusten vetkuttelu eskalaation pelossa pitkittää ja pahentaa sotaa. Tämä on toivottavasti opetus, jota emme unohda, hän totesi.

As 2023 is ending, I thought it would be worthwhile going back to almost the start of the invasion. It was such a tragedy that Ukraine was not armed fully to win in 2022. It would have saved huge numbers of lives on all sides. Can we not make this mistake in 2024? https://t.co/3WCtmtjAHl

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) December 31, 2023