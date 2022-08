Brittiarvio: Venäjä vajonnut toisen luokan sotilasmahdiksi

Ukrainaa vastaan käytävä hyökkäyssota ja sen vuoksi asetetut pakotteet runtelevat brittiasiantuntija Joel Hickmanin mukaan Venäjän taloutta arvioituakin raskaammin. Venäjän kokonaistuotannon ennakoidaan supistuvan tänä vuonna noin 6 prosenttia, mutta moni muu talouteen liittyvä tekijä saattaa hänen mukaansa osoittautua maan kannalta tuhoisammaksi pitkällä aikavälillä.

– Yli tuhat monikansallista yritystä, joiden yhteenlaskettu osuus Venäjän bkt:sta on lähes 40 prosenttia, on paennut Venäjältä hyökkäyksen alkamisen jälkeen, Hickman toteaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) tuoreessa artikkelissa.

Venäjän kokonaistuonti on hänen mukaansa vähentynyt yli 50 prosenttia, ja myös kauppa Kiinan kanssa näyttää kutistuvan selvästi. Maan 600 miljardin dollarin valuuttavarannosta noin 300 miljardia dollaria on tällä hetkellä jäädytettynä, ja jäljelle jäävä osuus on nopeasti hupenemassa.

Lisäksi EU on ryhtynyt päättäväisiin toimiin lopettaakseen tiettyjen jäsenmaidensa energiariippuvuuden Venäjästä. Jo tämän vuoden loppuun mennessä lakannee 90 prosenttia öljyntuonnista Venäjältä.

– Kutistuva talous murentaa lähes varmasti Venäjän maailmanlaajuisia tavoitteita ja kykyä levittää sotilaallista voimaa ulkomaille. Vuosina 2016–20 Venäjän osuus maailman puolustustarvikeviennistä oli noin 20 prosenttia, mikä merkitsi 22 prosentin laskua neljään edeltävään vuoteen verrattuna. Puolustus on energiatoimitusten ohella yksi Venäjän suurimmista vientialoista, ja sodan ja pakotteiden seurauksena se kärsii todennäköisesti vastaavan kohtalon, Hickman toteaa.

Hickman on CEPAn transatlanttisen puolustus- ja turvallisuustutkimusohjelman varajohtaja. Aiemmin hän on toiminut eri tehtävissä muun muassa Britannian sisäministeriössä, puolustusministeriössä ja ulkoasiainhallinnossa.

Kremlin synkät näkymät

Venäjän on Hickmanin mukaan arvioitu menettäneen Ukrainaan kohdistuvan ”sotilaallisen erikoisoperaationsa” aikana 22. elokuuta mennessä muun muassa 970 panssarivaunua, 2 682 panssaroitua ja muuta ajoneuvoa, 1 437 kuorma- ja maastoautoa, 52 taistelulentokonetta, 50 helikopteria ja 11 sota-alusta. Jo nämä luvut ovat valtavia, ja Ukrainan asevoimien Venäjän menetyksistä esittämät arviot ovat vielä korkeammat.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Ukrainassa on kuuden kuukauden aikana saattanut kuolla tai haavoittua 80 000 venäläissotilasta. Mittakaavaa kuvastaa Hickmanin mielestä hyvin se, että Britannian armeijassa vakinaisesti palvelevien kokonaismäärä on noin 75 000 sotilasta.

– Jos Venäjän sotilaalliset pyrkimykset olisivat rationaalisen politiikan tulosta, olisi pääteltävissä, että Kreml pyrkisi jäädyttämään konfliktin mahdollisimman pian pelastaakseen edes sotateollisen kompleksinsa ja heikentyneen kansainvälisen asemansa rippeet, hän sanoo.

Venäjän putoaminen aseteollisuuden ja -viennin globaalista kärkijoukosta näyttää hänen mukaansa jo nyt lähes varmalta. Samaan aikaan maan talousahdinko syvenee entisestään ja tappiot taistelukentällä nousee tasolle, joka hakee nykyaikaisessa konfliktissa vertaistaan.