Liittokanslerin U-käännös: Berliini ei voinut enää pidätellä

Liittokansleri Olaf Scholz on perustellut haluttomuuttaan lähettää Leopard-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan selittämällä, että Saksa ei voi toimia asiassa yksin. Brittiläisen turvallisuuspolitiikan tutkijan John Loughin mielestä Scholzin logiikka kuitenkin ontuu, sillä kun lukuisat muut Euroopan maat haluavat lisätä aseapuaan Ukrainalle, Saksa nimenomaan jää yksin.

– Suomi ja Puola odottavat molemmat vihreää valoa Berliinistä lähettääkseen Leopardeja Ukrainaan. Muut Nato-maat, joilla on varastoissaan näitä saksalaisia panssarivaunuja, ovat valmiita seuraamaan perässä, jos Saksan hallitus peruuttaa vetonsa ja myöntää vientiluvan, Chatham House -ajatushautomossa työskentelevä John Lough arvioi artikkelissaan.

Liittokanslerin uppiniskaisuus Leopard-kysymyksessä ehti hänen mukaansa aiheuttaa vakavaa ärtymystä paitsi eurooppalaisten liittolaisten keskuudessa, myös Washingtonissa ja jopa Saksan hallituspuolueiden sisällä. Saksan liittopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann on todennut maansa epäonnistuneen historiallisella hetkellä.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan saksalaisten suhtautuminen Leopardien toimittamiseen Ukrainalle jakautuu täsmälleen tasan: 46 prosenttia kannattaa sitä, 46 prosenttia vastustaa. Saksan itäosissa panssarivaunujen lähettämistä vastustetaan kuitenkin laajasti.

– Lykkäämällä Leopard-päätöstä Scholz näyttää asettaneen sisäpolitiikan Euroopan turvallisuuden edelle yrittäessään säilyttää sosiaalidemokraattien vasemmistolaisen pasifistisiiven tuen. Tälle joukolle hän selittää, että Saksan on varottava provosoimasta laajempaa sotaa Venäjän ja Naton välille ja ottamasta ydinaseselkkauksen riskiä, Lough sanoo.

Viimeisen vuoden aikana on hänen mukaansa kuitenkin käynyt yhä uudelleen niin, että kun Scholzin hallituskumppanit ja oppositiossa olevat kristillisdemokraatit lisäävät painetta riittävästi, liittokansleri antaa periksi.

– Kun Venäjän armeija lähettää lisäjoukkoja Ukrainaan suunniteltua keväthyökkäystä varten, Berliini ei voi enää pidätellä liittolaisiaan lähettämästä Leopard-vaunuja, Lough toteaa.

Scholzin pyrkimys seurata sivusta, kun Venäjä käyttää raakaa sotilaallista voimaa Ukrainan tuhoamiseksi, on Loughin mielestä jättänyt Euroopan vaille johtajaa. Toisin kuin koalitiokumppaninsa, Scholz ei ole edelleenkään valmis edes sanomaan, että Ukrainan on voitettava tämä sota.

– Hänelle Venäjän hyökkäys naapuriaan vastaan on pikemminkin kriisi, joka pitää hallita, kuin sota, joka on käytävä. Leopard-panssarivaunujen lähettäminen Ukrainaan vie pohjan tältä illuusiolta.

When Ukraine wins, that is a message that will be heard around the world. So let us help them win, not next year or the year after, but this year, 2023 pic.twitter.com/8fOf1bAfvi

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2023