Britanniassa varoitus äärimmäisistä helteistä

Britannian ilmatieteen laitos on antanut varoituksen äärimmäisestä helteestä tänään ja huomenna suuressa osassa Englantia, kertoo yleisradio BBC.

BBC:n mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun ilmatieteen laitos on antanut punaisen varoituksen järjestelmän käyttöönoton jälkeen viime vuonna.

Varoitus tarkoittaa, että odotettavissa on laajoja vaikutuksia ihmisiin ja infrastruktuuriin.

Britanniassa saattaa olla tällä viikolla maan mittaushistorian kuumin päivä. Lämpötilan ennustetaan nousevan jopa 41 asteeseen.

Iso-Britannian toistaiseksi korkein lämpötila, 38,7 astetta, mitattiin Cambridgessa vuonna 2019.

#Heatwave2022 continues with a a very warm start Monday, temperatures rising rapidly under strong sunshine throughout the morning, reaching into the mid to high thirties for many.

Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/9r9rRvONoD

— Met Office (@metoffice) July 17, 2022