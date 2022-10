Britanniassa merikaapeli poikki, saarelle hätätila

Yhteydet Skotlannin Shetlannin saarelle ovat poikki merenalaisen kaapelin vaurioitumisen jälkeen. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Paikallinen poliisi on julistanut saarelle hätätilan tapauksen takia. Poliisin mukaan puhelin- ja internet-verkot eivät tällä hetkellä ole käyttökelpoisia ja poliisit partioivat alueella rauhoittaakseen asukkaita.

Kaapelivauriosta huolimatta osa yhteyksistä saattaa toimia. Saaren asukkaita kehotetaan kuitenkin olemaan käyttämättä puhelinta muuhun kuin välttämättömiin puheluihin, kuten hätäpuheluihin.

Kaapelin korjaustyöt on aloitettu ja yhteydet pyritään saamaan toimimaan mahdollisimman nopeasti.

Engineers are working to fix a complete outage on Shetland affecting its connection to the main line.

Phones, internet and computers are not usable.

Officers will continue to patrol the area and we will give you an update on the situation as soon as we have more information. pic.twitter.com/0wFYrHnmiE

