Britanniassa laaja vakoiluselvitys: Epäilty kaksoisagentti MI6:ssä

Iso-Britannian tiedustelupalvelu käynnisti 1990-luvulla laajan ja poikkeuksellisen arkaluonteisen vakoilututkinnan pelätessään, että sen korkea-arvoinen upseeri olisi toiminut Venäjän kaksoisagenttina. Vakoilusta epäilty upseeri toimi maan ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:ssa.

Vihje väitetystä Venäjälle tietoja luovuttavasta vakoojasta tuli Yhdysvvaltain liittovaltion tiedustelupalvelu CIA:lta, joka epäili Lontoossa työskentelevän brittivirkailijan vuotavan tietoja Venäjälle.

Vakoojan kiinnisaamiseksi perustettu operaatio Wedlock kesti kaksi vuosikymmentä, kertoo The Guardian.

Kyseessä oli yksi arkaluontoisimmista ja riskialtteimmista sitten kylmän sodan järjestetyistä operaatioista. Siihen osallistui kymmeniä viranomaisia ympäri maailmaa.

Operaatiota johti Iso-Britannian kotimainen tiedustelupalvelu MI5. Tutkinta jatkui tiettävästi vuoteen 2015 saakka. Siihen mennessä tutkinnan kohteena ollut upseeri oli lähtenyt pois MI6:sta.

Äskettäin julkaistu kirja The Spy in the Archive: How One Man Tried to Kill the KGB, jonka on kirjoittanut entinen BBC:n turvallisuuskirjeenvaihtaja Gordon Corera, valottaa tapahtumia.

Operaation aikana vakoojaksi epäiltyä seurattiin ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Lähi-itää, jossa operaatiossa työskentelevät britit majoittuivat CIA:n turvataloon ilman isäntämaan lupaa, mikä olisi ollut kansainvälisen lain vastaista. Operaatio oli riskialtis, sillä MI5 toimi toimivaltansa ulkopuolella.

MI5:n tekninen yksikkö murtautui kohteen kotiin ja asensi salakuuntelulaitteita. Seuranta paljasti joitain huolestuttavia asioita, mutta ei mitään vakoiluun liittyvää toimintaa.

Huolimatta valtavasta resurssien käytöstä todisteita kaksoisagenttitoiminnasta ei saatu eikä MI5 kyennyt vahvistamaan vakoojayhteyttä. Epäily vakoilusta on jäänyt elämään: jos kohde ei ollut syyllinen, saattaa MI6:n sisällä yhä olla paljastamaton vakooja.