Britannian valtapuolue uhkaa pudota kyselyissä kolmannelle sijalle

Viimeaikaiset mielipidemittaukset ovat ennakoineet murskatappiota Britannian pääministeri Rishi Sunakin johtamille konservatiiveille.

YouGovin kyselyn perusteella 12 nykyistä ministeriä voisi menettää paikkansa heinäkuun 4. päivänä pidettävissä vaaleissa. Oppositiossa nykyisin olevalle työväenpuolueelle olisi tiedossa yli 190 paikan enemmistö eli suurin vuoden 1924 jälkeen.

Konservatiivien kannatusta nakertaa yleisen tyytymättömyyden ohella populistisen Reform-puolueen nousu. Sen perustajiin lukeutuva entinen europarlamentaarikko Nigel Farage oli vakuuttanut jättävänsä kesän vaalit välistä, mutta muutti yllättäen mielensä toukokuun lopulla. Hänet nostettiin samalla puolueen johtoon.

Nigel Farage on arvostellut konservatiiveja kyvyttömyydestä pysäyttää Kanaalin ylittävä siirtolaisvirta sekä maahanmuuton määrästä, joka on noussut ennätystasolle Britannian EU-euron jälkeen. Brexitin kannattajien keskeinen vaalilupaus oli maahanmuuton rajoittaminen.

YouGovin tuoreen gallupin mukaan Reform-puolue olisi noussut vain kahden prosenttiyksikön päähän konservatiiveista. Analyytikot ovat huomauttaneet, että putoaminen kolmannelle sijalle olisi valtava nöyryytys Sunakin johtamaalle puolueelle.

Ennen ensimmäistä tv-vaaliväittelyä eli maanantaina ja tiistaina toteutetun mielipidemittauksen perusteella opposition työväenpuoluetta äänestäisi 40 prosenttia, konservatiiveja 19 prosenttia, Reform UK:ta 17 prosenttia, liberaalidemokraatteja kymmenen prosenttia ja vihreitä seitsemän prosenttia.

YouGov muutti mittaustapaansa tällä viikolla. Telegraph-lehden mukaan vanhalla menetelmällä sama tulos olisi tarkoittanut, että konservatiivit ja Reform-puolue olisivat tasoissa 18 prosentin kannatuksella.

Britannian vaalitavan vuoksi pienempien puolueiden mahdollisuudet menestyä ovat suhteellista vaalitapaa heikommat. On epäselvää, tuleeko Reform-puolueen kannatusnousu johtamaan merkittäviin paikkamääriin parlamentissa. Edellinen YouGov-paikkaennuste ennakoi, ettei puolue saisi yhtään kansanedustajaa.

Vuoden 2010 parlamenttivaaleja edeltäneet gallupit ennustivat suurta voittoa Nick Cleggin johtamille liberaalidemokraateille, mutta vaalitulos jäi odotettua heikommaksi. Kolmanneksi suurin puolue sai 23 prosentin äänisaaliilla vain 57 paikkaa alahuoneesta.

Tuolloin työväenpuolue sai 29 prosentilla 258 paikkaa ja konservatiivit 36,1 prosentilla 306 paikkaa. Vaalitulos johti Britanniassa harvinaisen koalitiohallituksen muodostamiseen.

Breaking: New poll has Reform within **two points** of the Tories after Nigel Farage's return.

Tories 19%

Reform 17%

Via Skyhttps://t.co/4VSQqe1bD8

— Ben Riley-Smith (@benrileysmith) June 5, 2024