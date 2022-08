Britannian tiedustelu: Sota käynyt kalliiksi Venäjälle

Britannian puolustusministeriön mukaan puoli vuotta kestänyt sota on osoittautunut Venäjälle kalliiksi ja strategisesti haitalliseksi.

– Moraali on huono monissa osissa sen armeijaa ja sen armeija on merkittävästi huonontunut. Sen diplomaattinen valta on heikentynyt ja sen pitkän aikavälin talousnäkymät ovat synkät, puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa todetaan.

Venäjä käynnisti täyden hyökkäyksen Ukrainaan kuusi kuukautta sitten tavoitteenaan kaataa hallitus ja miehittää suurin osa maasta. Huhtikuuhun mennessä Venäjän johtajat ymmärsivät tämän epäonnistuneen ja palasivat vaatimattomampiin tavoitteisiin Itä- ja Etelä-Ukrainassa.

– Donbassin hyökkäys edistyy vain vähän ja Venäjä odottaa Ukrainan suurta vastahyökkäystä. Venäjällä on pulaa ammuksista, ajoneuvoista ja joukoista.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 August 2022

