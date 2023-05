Britannian suunnittelee antavansa pitkän kantaman ohjuksia Ukrainalle

The Washington Postin mukaan Britannia on mahdollisesti lähettämässä Ukrainalle ohjuksia, joiden kantama on 300 kilometriä. Tähän asti länsimaat ovat kieltäytyneet antamasta Ukrainalle ohjuksia, joilla pystyisi iskemään syvälle Venäjän alueelle.

Joe Bidenin hallinnolla ei ole aikomusta seurata Britannian esimerkkiä pitkän kantaman ohjusten lähettämisessä Ukrainalle, Politico raportoi viitaten nimeämättömiin Yhdysvaltain virkamiehiin. Jotkut virkamiehistä sanoivat, että Yhdysvallat toivoo, että Britannian suunniteltu toimitus hiljentää ne, jotka vaativat Bideniä lähettämään pitkän kantaman ohjuksia Ukrainaan, kertoo The Kyiv Independent.

Lopullista päätöstä ei ole tehty nimettömän brittiviranomaisen mukaan, joka kieltäytyi antamasta lisätietoja ohjusten tyypistä ja määrästä sekä toimitusajasta.

Yksi Politicolle nimettömänä puhunut Yhdysvaltain virkamies sanoi, että ”ATACMS-politiikkamme ei ole muuttunut”. Britannian Ukrainalle toimittamilla pitkän kantaman ohjuksilla on sama kantama kuin amerikkalaisella armeijan taktisella ATACMS-ohjusjärjestelmällä, jota Yhdysvallat on toistaiseksi kieltäytynyt toimittamasta Ukrainalle.

Sen sijaan Yhdysvallat keskittyy edelleen tarjoamaan Ukrainalle ilmapuolustusvalmiuksia, kuten Patriotit, ammuksia ja panssaroituja ajoneuvoja.

The Washington Post writes the UK will send long-range missiles to Ukraine, with a range of 300 km

U.S. officials who spoke to NatSec Daily say Biden hopes it will silence critics who want the US to send ATACMS to Ukraine, arguing they are off the hook thanks to the UK's plans. pic.twitter.com/SUXtZ2HNNA

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2023