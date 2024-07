Britannian asevoimilla on enemmän hevosia kuin panssarivaunuja 

Britannian työväenpuolueen muodostama hallitus on maanpuolustuksen suhteen jatkamassa konservatiivihallituksen aloittamaa linjaa ja tarttumassa puolustuksen kykyongelmiin. Hallitus on tilannut puolustusministeriöltä uuden strategisen puolustuskatsauksen, jonka on määrä valmistua ensi vuoden alkupuoliskolla.

Katsauksen pitäisi kertoa todellinen arvio maanpuolustuksen tilasta ja muodostaa perusta muutoksille Britannian asevoimissa, jonka halutaan siirtyvän ”uuteen aikakauteen”. Hallituksen päätös liittyy puolustuskatsauksen johtajaksi nimitetyn entisen Britannian puolustusministerin ja entisen Naton pääsihteerin George Robertsonin mukaan ”tappavan nelikon” muodostamaan uhkaan. Tällä nelikolla hän tarkoittaa Venäjää, Kiinaa, Pohjois-Koreaa ja Irania.

Hän sanoi, että Britannian täytyy olla valmis puolustautumaan kaikkia neljää vastaan, jos täytyy. Kommentti heijasteli länsimaissa esiintyvää huolta nelikon lisääntyvästä aseiden, komponenttien ja tiedustelutietojen jakamisesta.

Puolustuskatsauksen johtopäätökset ovat kuitenkin etukäteen tiedossa, koska uusi hallitus on jo ehtinyt kutsua maan asevoimien tilaa järkyttäväksi. Britannian asevoimat vitsailee itsekin, että puolustusmenojen säästöjen takia sillä on enemmän hevosia kuin panssarivaunuja.

Vaikka saarivaltiolla on perinteisesti ollut vahvat merivoimat, niillä on enää noin 15 hävittäjäalusta ja fregattia, vaikka vielä kylmän sodan päättyessä niitä oli yli 50. Maavoimissa palvelee enää noin 72 500 henkilöä, joka on pienin määrä sitten Napoleonin sotien vuosina 1799–1815.

Strateginen puolustuskatsaus on Britannialle varsin tärkeä asiakirja, joka kirjoitetaan normaalisti vain kerran tai kaksi vuosikymmenessä. Toisen maailmansodan jälkeen niitä on tehty 11, ja kahdesti katsaus on saanut päivityksen. Edelliset katsaukset on julkaistu vuosina 2010, 2015 ja 2021 (päivitys vuonna 2023). Vaikka uuden katsauksen tarkka sisältö ja uudistuskohteet paljastetaan vasta ensi vuonna, voidaan odottaa Britannian puolustusmenojen nousevan, joidenkin puolustusohjelmien joutuvan uuteen syyniin ja puolustuksen kykyjen investointien kasvavan.