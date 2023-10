Britannian ex-puolustusministeri: Vastahyökkäys tarvitsee nämä kaksi asiaa

– Tämä sota on voitettavissa. Vladimir Putin on häviämässä, kirjoittaa Britannian ex-puolustusministeri Ben Wallace The Telegraph-lehdessä.

Wallacen mukaan Venäjän presidentti tarrautuu nyt kahteen tekijään pelastaakseen itsensä: aikaan sekä lännen yhtenäisyyden rakoilemiseen. Lännellä olisi mahdollisuus vaikuttaa näihin molempiin.

Ukrainan vastahyökkäyksessä on Wallacen mukaan nyt merkittävä hetki, ja Ukrainaa pitää tukea hyödyntämään se. Hän uskoo, että taistelut Krimin niemimaasta ovat alkamassa.

– Meidän täytyy antaa Ukrainalle kaikki tuki, mitä se tarvitsee, jotta tämä sota tulee päätökseensä.

Britannia voisi Wallacen mukaan auttaa antamalla lisää ammuksia ja ATACMS- sekä Storm Shadow -ohjuksia – hän huomauttaa, että Saksa on mennyt jo brittien ohi Euroopan suurimpana Ukrainan tukijana.

Myös Ukrainan pitäisi tehdä osansa, Wallace kirjoittaa. Hänen mukaansa ukrainalaiset sotilaat etulinjassa ovat keskimäärin yli 40-vuotiaita, kun samaan aikaan Venäjä mobilisoi ”koko maan kuin varkain”.

Wallacen mukaan on ymmärrettävää, että nuoret halutaan säästää, mutta Putinille ei voi antaa taukoa taisteluista, sillä hän käyttää sen armeijansa rakentamiseen.

– Ehkä Ukrainan mobilisaation mittakaavaa pitäisi arvioida uudelleen, Wallace ehdottaa.

– Maailma seuraa nyt millä päättäväisyydellä puolustamme arvojamme ja sääntöpohjaista järjestelmäämme. Se, mitä teemme nyt Ukrainassa määrää turvallisuutemme suunnan tuleviksi vuosiksi, hän toteaa.