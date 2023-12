Britannialta satoja ilmatorjuntaohjuksia Ukrainalle

Britannia kertoo toimittavansa satoja ilmatorjuntaohjuksia Ukrainalle vastauksena Venäjän ohjusiskujen kiihtymiseen.

Britannian puolustusministerin Grant Shapps kertoo X:ssä Britannian pyrkivän ohjustoimituksilla vahvistamaan Ukrainan ilmapuolustusta.

Venäjä iski 29. joulukuuta voimakkaalla ohjusiskujen aallolla kaupunkeihin ja siviilikohteisiin Ukrainassa.

– Putin koettelee Ukrainan puolustusta ja länsimaiden päättäväisyyttä, Shapps kirjoittaa X:ssä.

Hän kuvailee Venäjän ilmaiskuja ”epätoivoiseksi ja turhaksi yritykseksi palauttaa aloite”.

– Kolmen päivän sota on pian jatkunut kolme vuotta, hän tiivistää Venäjän hyökkäyksen epäonnistumisen.

Shappsin mukaan Ukrainan tukemista täytyy lisätä, jotta Ukraina kykenee voittamaan Venäjän.

Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve – now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win 🇺🇦

Read my full statement on today’s attacks: pic.twitter.com/PnzFbn4a8o

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023