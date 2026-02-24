Britannialta jättipakotteet Venäjälle – lähes 300 uutta tahoa listalle

Iso-Britannia on lisännyt lähes 300 Venäjän energia-alaan ja sotatuotantoon kytkeytyvää tahoa pakotelistalle, uutisoi Financial Times. Mukana on myös öljykauppiaiden verkosto, jonka laaja ulottuvuus paljastui FT:n selvityksen mukaan IT-virheen seurauksena.
Yli puolet uusista pakotelistauksista liittyy niin sanottuun 2Rivers-verkostoon, jota Britannian ulkoministeriö on kuvaillut laittomien öljykauppiaiden pimeäksi verkoksi.
Ryhmä on yhdistetty azerbaidzanilaiseen liikemieheen Tahir Garayeviin, jolla on läheiset suhteet Venäjän valtion öljy-yhtiöön Rosneftiin. Britannian hallitus kuvaili verkostoa yhdeksi maailman suurimmista varjolaivaston operoijista ja merkittäväksi venäläisen raakaöljyn kauppiaaksi.
-Yhdistynyt kuningaskunta on tänään ryhtynyt päättäväisiin toimiin häiritäkseen Venäjän hyökkäyssotaa ylläpitäviä keskeisiä rahoitus-, sotatarvike- ja tulovirtoja. Kyseessä on laajin toimenpidekokonaisuutemme sitten sodan alkuvaiheiden, ulkoministeri Yvette Cooper perusteli pakotteita.
Britannian pakotekokonaisuuteen sisältyy myös lisärajoituksia Venäjän valtion omistamaan putkioperaattoriin Transneftiin sekä yhdeksään nesteytetyn maakaasun (LNG) toimijaan sekä 48:aan niin sanottuun varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin.
Energia-alan ohella Britannia kohdisti toimia myös kansainväliseen maksuliikenteeseen ja teknologiansiirtoon.
Listalle lisättiin vielä yhdeksän venäläistä pankkia, jotka käsittelevät rajat ylittäviä maksuja.
Iso-Britannia lisäsi pakotelistalle myös 49 tahoa ja henkilöä, jotka ovat osallistuneet Venäjän sotakoneiston ylläpitämiseen. Näihin kuuluu myös muun muassa kiinalaisia toimittajia, joiden on tunnistettu tarjoavan ”taloudellisia resursseja, tavaroita tai teknologiaa” Venäjän sotaponnisteluille.
Verkkouutiset kertoi aiemmin FT:n paljastamasta öljyn salakuljetusverkostosta tässä uutisessa.
Selvityksen mukaan salakuljetusringin epäillään siirtäneen vähintään 90 miljardin dollarin (noin 76 miljardia euroa) arvosta venäläistä öljyä. Talouslehti kertoo tunnistaneensa 48 näennäisesti erillistä yhtiötä, jotka toimivat eri osoitteista mutta näyttävät operoivan yhdessä vaikeuttaakseen erityisesti öljy-yhtiö Rosneftin öljyn alkuperän peittämistä.
Verkosto on käyttänyt yhtä yritysryhmää öljyn ostamiseen Venäjältä ja toista sen myymiseen vientimarkkinoille.
FT pystyi tunnistamaan verkoston toimijoita, koska niiden verkkotunnusrekisteröinnit paljastivat, että ne käyttivät samaa sähköpostipalvelinta.