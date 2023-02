Britannia valmistautuu lähettämään hävittäjiä Eurooppaan

Britannian puolustusministeri Ben Wallacen mukaan maa on valmis toimittamaan hävittäjiään eurooppalaisille liittolaisille, jotta ne voivat puolestaan lähettää vanhoja Neuvostoliiton hävittäjiään Ukrainalle, kertoo CNN.

Wallace sanoi, että nopea tapa Ukrainalle on hyötyä hävittäjistä on niistä Euroopan maista, joilla on venäläisiä hävittäjiä eli MiG-29 tai Su-24 -koneita.

– Jos he haluavat lahjoittaa niitä, voimme käyttää hävittäjiämme täydentämään ja turvaamaan näitä maita.

Wallace sanoi myös, että Britannia pyrkii rakentamaan uudelleen ammusvarastojaan todeten, että ne ovat ehtyneet Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

– Tämä Ukrainan sota ja tapa, jolla Venäjä taistelee, ovat osoittaneet lännelle, että varastomme viimeisen 30 vuoden aikana ovat usein kärsineet puolustusrahojen leikkauksista ja meidän on täydennettävä niitä, Wallace sanoi.

– Olemme nyt alkaneet tehdä tilauksia niiden täydentämiseksi, ja jos emme ole tehneet tilauksia, olemme aloittaneet työn varmistaaksemme, että meillä on toimitusketju tai löytää vaihtoehtoisia lähteitä, hän jatkoi.

Wallace myös vähätteli huolia Kiinan tuesta Venäjälle. Hän huomautti Pekingin valinnan pidättäytyä äänestämästä YK:n yleiskokouksen torstaisesta päätöslauselmasta, jossa tuomittiin Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

– Jos suuri naapurinne ei äänestä aktiivisesti puolestanne, se lähettää vahvan viestin presidentti (Vladimir) Putinille, että tämä (sota) on epäviisasta ja typeryyttä, ja että hänen pitäisi lopettaa, Wallace sanoi.

Puolustusministeri lisäsi olevansa ”varma siitä, että Kiina melko selvästi haluaa lopettaa tämän (sodan)”.

– Viime kädessä Kiina tietää, että Venäjän käyttäytyminen on horjuttanut vakautta.