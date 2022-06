Boris Johnson: Venäjän voitto olisi maailmalle täysi katastrofi

Britannian pääministeri Boris Johnson varoitti CNN:n haastattelussa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin onnistuminen Ukrainan hyökkäyksessään olisi ”täysin katastrofaalinen” maailmalle.

Hän puhui CNN:n haastattelussa sunnuntaina vain tunteja sen jälkeen, kun venäläiset ohjukset iskivät Kiovaan.

Johnson kehotti amerikkalaisia, brittejä ja muita lännessä pysymään päättäväisinä Moskovan rankaisemisessa huolimatta sodan vaikutuksista öljy hintaan.

– Sanoisin ihmisille Yhdysvalloissa, että tämä on jotain, mitä Amerikka historiallisesti tekee ja sen on tehtävä, ja se on edistää rauhaa, vapautta ja demokratiaa, Johnson sanoi.

– Jos annamme Putinin päästä pälkähästä ja vain liittää, valloittaa suuria osia vapaasta, itsenäisestä, suvereenista maasta, minkä hän on valmis tekemään … niin seuraukset maailmalle ovat ehdottoman katastrofaaliset, Johnson jatkoi.

Johnson sanoi, Venäjän onnistumisen salliminen muodostaisi vaarallisen ennakkotapauksen.

– Voimme nähdä seuraukset ja siitä vedettävät opetukset. Se on viime kädessä tuhoisaa, ei vain demokratian ja maiden itsenäisyyden, vaan myös taloudellisen vakauden kannalta.

– Länsimaille Ukrainan puolustamisesta aiheutuvat kustannukset – mukaan lukien Yhdysvaltain antama miljardien dollareiden turvallisuusapu – ovat hinta, joka kannattaa maksaa demokratiasta ja vapaudesta, Johnson totesi.