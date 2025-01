Boris Johnson: Ihmiset toistelevat valtavaa valhetta Ukrainasta

Britannian entinen pääministeri Boris Johnson vieraili Ukrainan pääkaupunki Kiovassa pian täysimittaisen sodan syttymisen jälkeen. Hän muistelee matkaansa Eesti Ekspressille antamassaan haastattelussa.

– Venäläiset olivat vain 30 kilometrin päässä Kiovasta. Vaikka ukrainalaiset olivat olleet poikkeuksellisen sankarillisia ja työntäneet heitä Kiovan ulkopuolelle, sota olisi vielä voinut mennä kumpaan tahansa suuntaan, Johnson kuvailee epävarmaa tilannetta.

Johnsonin mukaan jo sodan alussa oli täysin selvää, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tavoitteena oli valloittaa koko Ukraina. Mikään sopimus ei Johnsonin mukaan olisi tätä muuttanut.

– Itse asiassa uskon, että hän yhä haluaa sen (Ukrainan). Ja ihmiset toistelevat nyt valtavaa valhetta ja sanovat, että ukrainalaiset olisivat voineet tehdä silloin sopimuksen. Mikä valtava valhe, Johnson sanoo.

– Sillä hetkellä olisi ollut täysin mahdotonta sopia, että venäläiset pitävät Ukrainalta valloitetut alueet itsellään. En usko, että yksikään Ukrainan johtaja, mukaan lukien Volodymyr Zelenskyi, olisi voinut tehdä tällaista sopimusta. Ei ole totta, että Istanbulissa tai missään muualla olisi ollut valmiutta sopimukseen, joka olisi lopettanut sodan. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta, hän jatkaa.

Venäläisten tavoitteena oli Johnsonin mukaan tehdä Ukrainasta ”orjavaltio”.

– He vaativat Ukrainan ikuista puolueettomuutta ja Moskovan poliittista kontrollia Ukrainassa. Butšan ja muiden joukkomurhien jälkeen kukaan ukrainalainen ei voinut suostua sellaiseen sopimukseen.

Ukrainan tie voittoon

Boris Johnson sanoo Eesti Ekspressille, että sodan päättymisen jälkeen Ukraina pitää saada puolustusliitto Naton jäseneksi.

– Emme ratkaise Ukrainan ongelmaa ilman viidettä artiklaa ja pitkäaikaista Naton jäsenyyttä.

Ukrainan tragedia hänen mukaansa on juuri se, että maa ei ole vielä Naton jäsen.

– Tosiasia on, että ranskalaiset vastustivat sitä voimakkaasti. Saksalaiset vastustivat sitä voimakkaasti, unkarilaisista tai muista puhumattakaan. Ja amerikkalaiset eivät olleet ollenkaan varmoja. Se ei ollut kansainvälisellä asialistalla. Naton kutsua Ukrainaan ei yksinkertaisesti voinut toteutua, Johnson muistelee.

Johnson sanoo kiittävänsä luojaa siitä, että Baltian maat ovat Naton jäseniä.

– Viron Tapan tukikohdassa on brittiläisiä joukkoja ja sitoumuksemme suojella teitä on ehdottoman horjumaton. Teidän on tehtävä mitä tahansa suojellaksenne itseänne, ja Britannia tukee sitä täysin.

Lännen pitää Johnsonin mukaan sitoutua täysin auttamaan Ukrainaa voittamaan sota.

– Näyttää siltä, ​​että olemme valmiita tekemään tarpeeksi estääksemme Ukrainaa häviämästä, mutta emme tarpeeksi varmistaaksemme sen, että Ukraina voittaa, hän toteaa.

– Mutta Ukraina voi voittaa. Uskon, että he voittavat. On aivan uskomatonta, kuinka hyvin he ovat menestyneet.

Venäjän toiminta rintamalla on Johnsonin mukaan ollut heikkoa.

– Venäjän sotilaallista kyvykkyyttä kohtaan tunnetaan eräänlaista taikauskoista kunnioitusta, joka juontaa juurensa toiseen maailmansotaan. Ihmiset unohtavat, että suuri osa tästä perustui Ukrainan sotilaallisiin saavutuksiin. Itse asiassa Neuvostoliiton menestys johtui suurelta osin Ukrainan panoksesta, hän sanoo.

Johnsonin mukaan Venäjän on luovuttava imperialistisesta ajattelustaan.

– Mielestäni kaikista tärkein asia on takia Putinin päähän se, että Venäjä ei ole enää imperiumi ja se kaikki on ohi, hän sanoo.

Johnson muistuttaa, että Britannia oli joskus maailman historian suurin imperiumi. Se romahti ja britit ovat hänen mukaansa rauhallisia asian kanssa.

– Putinin toiminta on alkukantaista ja barbaarista. Hänen pitää ymmärtää se, että Viro, Latvia, Liettua eli ei yksikään näistä maista ole enää osa Venäjän imperiumia. Sama pätee myös Ukrainaan. Se (imperiumin aika) on ohi. Ohi, ohi, ohi. Enää ei ole imperiumia, Johnson sanoo ja haukkuu Putinia kirosanojen saattelemana idiootiksi.