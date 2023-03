Bonusjärjestelmät ovat todella vakava turvauhka

Ukrainan sodan olisi pakotettava miettimään millaisia muutoksia Suomessa on syytä tehdä turvallisuutemme vahvistamiseksi. Kaikki nämä teot eivät ole pelkkiä sotilaalliseen puolustukseen liittyviä, vaan on huolehdittava, että meillä ei ole tietokantoja tai järjestelmiä, jotka vaarantavat suomalaisten turvallisuutta mahdollisessa kriisitilanteessa.

Nykyinen tilanne ja Venäjän terroristimainen hyökkäys Ukrainaan pakottaa pohtimaan asiaa myös siltä surulliselta kannalta, että joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi ja vihamielisellä taholla olisi halua alkaa profiloimaan suomalaisia omiin tarkoitusperiinsä.

Erittäin surullinen esimerkki rekistereistä ja tietokannoista oli Hollannissa toisen maailmansodan aikana. Maailman parhaaksi sanottu henkilörekisteri auttoi natsit löytämään ja marssittamaan maan juutalaiset muutamassa viikossa tuhoamisleireille.

Siksi tulevan hallituksen on ehdottomasti kiinnitettävä erityishuomiota kansalaisten turvallisuuteen ja oikeudesta yksityisyyteen. Eli järjestelmiin. joita kautta melkein jokainen suomalainen kyetään profiloimaan aivan liian tarkasti. Meillä on jo olemassa tällaiset järjestelmät ja niiden merkitys on jäänyt täysin huomiotta. On totta, että esimerkiksi kauppojen bonusjärjestelmien kautta käytännössä jokaisesta suomalaisesta pystytään tekemään erittäin tarkka profiili ja osa profiileista on jo S-ryhmän Bonuksen ja K-plussan toimesta tehty valmiiksi. Pahimmassa tapauksessa myös vihamielistä käyttöä varten.

Näiden bonusjärjestelmien riskit on kuitenkin täysin yllättäen jätetty turvallisuuspolitiikan ulkopuolelle.

Miten tilannetta pitäisi muuttaa? Bonusjärjestelmiä olisi kiellettävä tallentamasta kenenkään ostohistoriaa. Ainoa tieto mikä järjestelmään olisi sallittava tallentaa ovat ostojen kokonaissummat ilman mitään erittelyitä ja ostopaikkoja. Samoin olisi kiellettävä se, että bonusjärjestelmien pohjalta laaditaan minkäänlaisia profiileita yksittäisistä henkilöistä.

Bonusjärjestelmiä pitäviä tahoja olisi velvoitettava tuhoamaan kaikki henkilöiden ostohistoria, sisältäen yksittäisten ostojen summat, kerran kuudessa kuukaudessa. Kaupan keskusliikkeitä tai mitään kaupan tai muunkaan alan toimijaa olisi myös kiellettävä säilyttämästä mitään ostokuitteja.

Kuittien säilyttäminen on monen erittäin positiivisena pitämä asia. Yhteiskunnan olisi siksi tehtävä kaikkia hyödyttävä palvelu ja luotava erittäin tietoturvallinen järjestelmä kuittien säilyttämiseen. Järjestelmä, jossa kaikki kaupat ja muut tahot velvoitettaisiin lähettämään ne kuitit, jotka asiakas haluaa tallentaa. Järjestelmä tulisi luoda yhteiskunnan Suomi.fi-tilin yhteyteen henkilökohtaiseen kuittirekisteriin. Tähän rekisteriin käyttöoikeus tulee olla vain itsellä, ei esimerkiksi millään viranomaisella tai muulla taholla. Rekisteriin tulee luoda mahdollisuus itse lisätä kuitteja esimerkiksi verkko-ostoksista. Tämä helpottaisi meidän kaikkien elämää, kun aina kaikki kuitit takuuta tai vero-ilmoitusta varten olisivat samassa paikassa.

Turvallisuussyistä rekisterissä pitäisi olla jokaisella mahdollisuus tuhota kaikki rekisterin sisältämät tiedot tarvittaessa. Kriisitilanteessa eduskunnalla pitäisi olla oikeus tyhjentää koko rekisteri. Kuittien lähettäminen kaupasta olisi tehtävä mahdollisimman helpoksi ja mahdolliseksi Kela- tai ajokortin viivakoodilla. Koska Kela-kortti ei ole virallinen henkilötunniste, olisi Kela-kortin viivakoodi saatava asiakkaan toivoessa mihin tahansa korttiin.

En ole koskaan ymmärtänyt Kela-korttia paljon käyttäneenä, miksi Suomessa ei ole sähköistä kelakorttia. Onnistuin lopulta kiertämään tämän ottamalla kännykällä kuvan Kela-kortista ja näyttämällä tämän kuvan viivakoodia aina paikassa, jossa on lukija Kela-korttia varten. Tee hyvä työ ministeriö, luo sähköinen Kela-kortti! Se on pieni asia ja pitäisi olla helppo toteuttaa, koska se ei ole virallinen henkilötodistus. Kela-kortin viivakoodi sisältää vain sosiaaliturvatunnuksen. Tehkääs asialle jotain!

Tämän kirjoituksen innoittajana toimi kautta aikojen Suomen merkittävin tietojärjestelmiin ja tietoturvallisuuteen perehtynyt kansanedustaja eli edesmennyt Jyrki Kasvi.