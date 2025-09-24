Björn Wahlroos: Sanna Marin antoi väärää tietoa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei puhunut totta vuonna 2020, talousvaikuttaja Björn Wahlroos kirjoittaa tuoreessa kirjassaan Nurkkahuone – Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 (Otava, 2025).

Hän viittaa metsäyhtiö UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemiseen. UPM julkaisi tehtaan sulkemista koskevan pörssitiedotteen elokuun lopulla 2020. Tieto tehtaan sulkemisesta nostatti kohun, johon otti kantaa myös silloinen pääministeri Sanna Marin. Marin arvosteli metsäyhtiötä Ylellä ja moitti yritystä siitä, että se aikoo lakkauttaa kannattavan tehtaan.

Tapahtumien aikaan UPM:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Wahlroos paljastaa kirjassaan, että tehdas ei todellisuudessa ollut kannattava. Hän antaa myös suoran vastauksen Marinille siitä, oliko tehtaan sulkeminen tarpeellista.

– Vastaus oli yksinkertainen. Kapasiteettia oli pakko ajaa alas, ja Kaipola oli toimialan heikoin lenkki. Tehdas teki tappiota, Wahlroos toteaa kirjassaan.

Vaikka Marinin lausunto oli ilmeisen virheellinen, UPM ei lähtenyt oikomaan sitä. Kirjassaan Wahlroos kertoo, että kehotti UPM:n toimitusjohtajaa Jussi Pesosta olemaan oikomatta pääministerin virheellisiä väitteitä. Wahlroos viittasi vuoden 2019 Posti-kohuun, jonka seurauksena pääministeri Antti Rinne (sd.) oli joutunut eroamaan tehtävästään virheellisten lausuntojen takia. Wahlroos perustelee oikomatta jättämistä sillä, että demokraattisessa yhteiskunnassa elinkeinoelämän ei kuulu kaataa hallituksia.

Wahlroosin mukaan hän oli yhteydessä myös suoraan Mariniin. Hän olisi halunnut korjata Marinille väärinkäsityksen Kaipolan tehtaan kannattavuudesta, mutta Marin ei kirjan mukaan ollut asiasta enää kiinnostunut.

Kyseisestä kirjan kohdasta kertoi ensin Iltalehti.