Björn Wahlroos HBL:lle: Suomessa tehdään liian vähän töitä

Björn Wahlroos on vuosien ajan ollut suomalaisen elinkeinoelämän keskeisimpiä päättäjiä ja näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija. Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtajuudesta luopuva 70-vuotias Wahlroos kommentoi nyt Suomen tulevaisuudennäkymiä Hufvudstadsbladetin haastattelussa.

Suomen suurimmaksi ongelmaksi Wahlroos nostaa talouskasvun puutteen, ei niinkään julkisessa keskustelussa paljon esillä olleen väestönkehityksen. Wahlroos muistuttaa, että Suomen talous on polkenut paikallaan viimeiset 15 vuotta.

– Ongelmamme on talouskasvun puute, mikä tarkoittaa, että teemme liian vähän töitä ja houkuttelemme liian vähän pääomaa, Wahlroos sanoo lehdelle.

Vaikka Wahlroos sanookin maahanmuuton olevan tärkeää muun muassa hoitoalalle, on työperäinen maahanmuutto hänelle toissijainen kysymys.

– Tärkeämpää on että suomalaiset saavat töitä, Wahlroos sanoo.

Vaihtoehtona on elintason kuihtuminen, hän varoittaa.

– Siihen tarvitaan sekä porkkanaa että keppiä. Suomalaisille on tehtävä selväksi, että jos he eivät hakeudu takaisin työelämään tulee elintaso laskemaan. En sano, että suomalaiset ovat hulttioita, totean vain että työvoimaa on.

– Ja meidän on huolehdittava siitä, että he pääsevät työmarkkinoille. Työ kuuluu normaaliin elämään, Wahroos sanoo.

Haastattelussa Wahlroos arvostelee suomalaisen politiikan konsensuskulttuuria, mutta sanoo suhtautuvansa mahdolliseen porvarihallitukseen toiveikkaasti.

– Toivotan poliittisen muutoksen tervetulleeksi. Jos tämä hallitus ei tee suuria päätöksiä sijoittamisen ja työnteon kannustimien parantamiseksi – käytännössä veromuutoksia – niin tulee vielä käymään huonosti.