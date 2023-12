Bitcoinin arvo kipusi yli 40000 dollarin

Kryptovaluutta bitcoinin arvo on noussut yli 40000 dollariin. Hinta on korkeimmillaan sitten toukokuun 2022, kertoo talouslehti Financial Times.

Bitcoinin nousua ovat tukeneet spekulaatiot siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) on voittamassa inflaation vastaisen taistelun ja olisi valmis laskemaan ohjauskorkoa.

Nousun taustalla on myös markkinoiden spekulointi siitä, että Yhdysvallat voisi hyväksyä bitcoinille ETF-rahastot eli pörssinoteeratut rahastot.

FT:n mukaan maailman suurimman kryptovaluutan arvo on tämän vuoden aikana noussut peräti 141 prosenttia. Bitcoinin arvo kävi viime vuonna alimmillaan noin 16000 dollarissa.

Bitcoin on avoimeen lähdekoodiin perustuva kryptovaluutta, joka tuli toiminnalliseksi vuonna 2009.

Bitcoin on täysin hajautettu sähköinen valuutta, jonka toiminta ei riipu keskuspankista. Koska bitcoin ei ole viranomaisten liikkeelle laskema, esimerkiksi Suomen Pankki ei määrittele sitä viralliseksi valuutaksi.