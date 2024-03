Bensiinin hinta uhkaa nousta Venäjällä

Bensiinin hinta voi nousta Venäjällä. Venäjä on asettanut kuuden kuukauden vientikiellon bensiinille hintojen vakauttamiseksi, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

– Venäjän hallitus on erityisen herkkä bensiinin ja muiden päivittäistavaroiden hintojen nousulle 15.-17. maaliskuuta pidettävien Venäjän presidentinvaalien alla, raportissa arvioidaan.

Bensiinin hinta uhkaa nousta kotimaisen kysynnän kasvaessa. Lisäksi raportin mukaan Ukrainan tekemät drone-iskuilla öljynjalostamoille on saattanut olla vaikutusta maan jalostuskapasiteettiin.

Öljynjalostamoiden korjaukset kestävät todennäköisesti normaalia pidempään, sillä länsimaiset pakotteet ovat estäneet joidenkin tarvittavien komponenttien tuonnin, raportissa todetaan.

