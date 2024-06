Bensiiniautojen suosio kasvoi

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista on alkuvuoden aikana ollut noin 27 prosenttia täyssähköautoja ja noin 21 prosenttia ladattavia hybridejä. Bensiiniautojen osuus alkuvuoden ensirekisteröinneistä ollut noin 47 prosenttia ja dieselautojen noin kuusi prosenttia. Autoalan tiedotuskeskus kertoo asiasta tiedotteessa.

Bensiiniautojen rekisteröintien määrä on kasvanut, sillä esimerkiksi vuonna 2023 niiden osuus ensirekisteröinnistä painui ajoittain noin 30 prosenttiin.

Toukokuussa rekisteröitiin 7 780 uutta henkilöautoa, mikä on 17,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity 32 393 henkilöautoa. Määrä jää 14,1 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuun lukemaa alemmas.

– Uusien autojen tilaukset jäivät viime vuonna selvästi normaalia tasoa alemmas. Tilausten määrä on hitaasti elpymässä ja tänä vuonna uusia autoja on tilattu noin kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän. Korkotason vakaan alenemisen odotetaan piristävän uuden auton markkinaa vielä kuluvan vuoden loppupuoliskolla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä tiedotteessa.

Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin toukokuussa 0,8 prosenttia viime vuoden toukokuuta vilkkaammin. Alkuvuoden aikana käytettyjä autoja on autoliikkeissä myyty noin 7 prosenttia viime vuotta vilkkaammin.

– Käytettyjen autojen kaupassa kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti jo viime vuoden alusta alkaen. Käytettyjen autojen kaupan vilkkainta aikaa ovat kesäkuukaudet ja syksy. Alkuvuoden luvut enteilevät käytettyjen autojen kaupan olevan vilkasta myös kesän ja syksyn aikana, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa yhteensä 889, mikä on noin 24,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity alkuvuoden aikana 4 241, mikä on noin 6,2 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuuta vähemmän.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit jäivät 9,4 prosenttia viime vuoden toukokuun lukemista. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuussa yhteensä 327. Yli 16 tonnin painoluokan kuorma-autoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 1 265, joka on 0,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 73, joka on 11,0 prosenttia viime vuotta vähemmän. Kevyitä alle kuuden tonnin kuorma-autoja on rekisteröity 316, joka on 10,7 prosenttia viime vuoden alkua vähemmän.

Linja-autojen rekisteröinnit ovat kääntyneet alkuvuonna kasvuun. Uusia linja-autoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 190, kun samaan aikaan viime vuonna määrä oli 105.