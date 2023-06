Ben Zyskowicz: Hyvinvointivaltio pelastuu vain vaikeilla ratkaisuilla

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan säätytalolla neuvotellussa hallitusohjelmassa on paljon positiivisia yllätyksiä. Zyskowiczin mukaan hallitusneuvottelujen keston arviointi ei ole aiheellista.

– Luuleko joku oikeasti, että jollain runttaavalla tai runnaavalla tyylillä olisi saatu hallitusohjelma aikaisemmin kasaan, puhumattakaan siitä, että olisi saatu näin hyvä hallitusohjelma kasaan, hän sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

– Kyllä tämä Petteri Orpon (kok.) valitsema lähtökohta, että tärkeämpää on hyvä ohjelma ja luottamus, kuin mahdollisimman nopeasti kokoon kasattu ohjelma, oli ainoa järkevä valinta tässä tilanteessa, hän jatkaa.

Hallitusohjelma aiheuttaa Zyskowitchin mukaan varmasti myös arvostelua ja erimielisyyksiä. Paljon hallitusohjelmaan liittyvää keskustelua näkyy nyt sosiaalisessa mediassa.

– Se on ihan luonnollista, että keskustelun ja kritiikin kärki tulee kohdistumaan niihin vaikeisiin ratkaisuihin joita hallitus on joutunut tekemään, jotta suomalainen yhteiskunta pelastetaan, jotta me olisimme hyvinvointiyhteiskunta myös jatkossa, hän sanoo.

Zyskowiczin mukaan arvostelu tulee kohdistumaan todennäköisesti muun muassa säästöihin, veroratkaisuihin, sekä työelämää ja maahanmuuttoa koskeviin ratkaisuihin.

Hallitusohjelmassa pyritään Zyskowiczin mukaan talouden tasapainottamiseen ja suuriin säästöihin esimerkiksi työttömyysturvassa.

– Mutta me myös pyrimme ja ennen kaikkea toteuttamaan niin sanottua työlinjaa, eli että ihmisten toimeentulo perustuisi heidän tekemäänsä omaan työhön, jota sitten tarvittaessa täydennetään sosiaaliturvalla, sen sijaan, että se perustuisi valtaosin tai kokonaan muiden tekemään työhön, eli sosiaaliturvaan, Zyskowicz sanoo.

Hallitusohjelmassa halutaan helpottaa yrittämisen edellytyksiä, koska siten saadaan lisää työpaikkoja.

– Voi sanoa, että syntymässä on Suomen historian yrittäjäystävällisin hallitus ja se tietää hyvää myös työpaikkojen syntymiselle, työssäoleville, työttömille, Zyskowicz toteaa.