Ben Zyskowicz: Työssäkäyvien on saatava tuloihinsa verojen kevennys

Viimeaikaisissa vaalikeskusteluissa on tullut Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntavaaliehdokas Ben Zyskowiczin mukaan esiin se, että Sanna Marin puhuu mieluummin Kokoomuksen kuin Sosiaalidemokraattien omista vaalitavoitteista. Kansanedustaja ei tätä ihmettele.

– Demareiden oma talousohjelma on aivan bluffi. He vain pyrkivät arvaamaan tai toivomaan, että talouskasvu on nopeampaa kuin mitä kaikki asiantuntijat arvioivat, ja näin myös työllisyyden kehitys olisi parempaa, Zyskowicz toteaa uusimmalla BenTV-videollaan.

– Toinen huomio on se, miten Sanna Marin ja muut hallituspuolueet ovat nyt keksineet kaikkea mitä pitäisi tehdä. Yritystukia leikata, omaishoitajien verotusta keventää ja niin edelleen, sinänsä ihan oikeita ja hyviä tavoitteita, Zyskowicz sanoo.

Konkarikansanedustaja toteaa kuitenkin, että Marinilla hallituskumppaneineen on ollut neljä vuotta aikaa tarttua nostamiinsa epäkohtiin. Zyskowicz ihmetteleekin, miksei näin ole toimittu.

Kansanedustajan mukaan koko ajan myös väitetään, että Kokoomuksen ansiotuloveron kevennys tehdään, jotta voitaisiin säästää tietyissä sosiaalietuuksissa tai muissa kohteissa. Veronkevennys rahoitetaan kuitenkin verotuksen painopisteen siirtämisellä työnteon verottamisesta haittojen verottamiseen. Osin veronkevennys rahoittaa itse itsensä myös kulutuksen kasvulla.

– Sitten ollaan hirveän huolissaan, mitä ylimmät tuloluokat tekevät veronalennuksella, Zyskowicz jatkaa. Tämä ei kuitenkaan ole Zyskowiczin mielestä kovinkaan keskeistä ja hän täsmentää, että verotuksen keventäminen kohdistuu nimenomaan työssäkäyvään keskiluokkaan.

– Kokoomusta kiinnostaa se, että tämä ahkera, työssäkäyvä keskiluokka, joka pitää tätä maata pystyssä ja jotka eivät saa yhteiskunnalta mitään tukia – että he, ahkerat työssäkäyvät ihmiset – saavat ansiotuloihinsa verotukseen pientä kevennystä, Zyskowicz alleviivaa.