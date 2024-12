Ben Zyskowicz: Tämä on lähihistorian suurin kaksilla rattailla ajaminen

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) puhui eduskunnan täysistunnossa budjetin palautekeskustelussa.

– Sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetti on lähihistoriamme suurin kaksilla rattailla ajaminen, Ben Zyskowicz totesi.

– Kolmilla!, huudettiin väliin istuntosalin oikealta laidalta.

– Demarit ovat noin puolitoista vuotta vastustaneet lähes kaikkia hallituksen tekemiä sosiaaliturva- ja työttömyysturvasäästöjä erittäin värikkäin sanankääntein, Zyskowicz muistutti.

Hän siteerasi SDP:n Ilmari Nurmista, joka kysyi täysistunnossa kesäkuussa ”kuinka paljon te kehtaatte työttömiltä vielä leikata?”. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen Zyskowicz muistutti syyskuussa todenneen, että ”tämä on minusta typerää sosiaalipolitiikkaa”.

– Ja kun demarit pääsivät ihan itse tekemään vaihtoehtobudjetin, niin he ottivat sinne sisään lähes kaikki ne säästöt, joita vastaan he ovat täällä huutaneet.

– Miten tässä näin kävi? Ja nyt he pääsevät sanomaan, että joo, me sopeutamme lähes yhtä paljon kuin hallitus. No, totta kai te pystytte, kun nyt hyväksytte nämä vastustamanne säästöt, Zyskowicz ihmetteli.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo totesi omassa puheenvuorossaan, että SDP:n rattaita on kolme.

– Ensin te kuittaatte työttömyysturvaleikkaukset vaihtoehdossanne, ja kun pääministeri ne luettelee, sieltä kuuluu ”ei pidä paikkaansa, ei pidä paikkaansa”. Sitten tulee edustaja (Matias) Mäkysen, teidän varapuheenjohtajanne, ilmoitus siitä, että pitäisi lisää elvyttää, ja nyt edustaja (Joona) Räsänen sanoo vielä, että joululahjarahatkin pitäisi käyttää sitten näihin sairaaloihin, Wallinheimo sanoi SDP:n suuntaan.

– Eli kolmet rattaat. Hyvä puhemies, kolmilla rattailla demarit tällä hetkellä vetelevät.