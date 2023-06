Ben Zyskowicz: Suomi ei voi jatkaa nykymenolla

Kokoomuksen pitkäaikaisen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan uusi hallitusohjelma on Suomen historian yrittäjäystävällisin. Hän puhuu Verkkouutisten BenTV:ssä tulevista uudistuksista.

– Kaikki taloudellinen hyvinvointi Suomessa ja muuallakin perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen. Näitä pitää edistää.

Nykyinen hallitus pyrkii edistämään yrittäjyyttä monin eri tavoin. Zyskowiczin mukaan hallitus tukee yrittäjyyttä ja työnteon kannattavuutta muun muassa lisäämällä paikallista sopimista ja tuomalla joustoa työelämään. Työnteon verotusta alennetaan, painottaen pieni- ja keskituloisia.

– Kaiken kaikkiaanhan hallitusohjelma lähtee siitä, että nykymenolla ei voida jatkaa. (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen jäljiltä meidän velkaantumisvauhti on aivan mahdoton, meidän sosiaali- ja terveyspalvelut on kriisissä ja peruskoulussa on valtavia ongelmia, Zyskowicz toteaa.

– Kannustinloukut ovat todellinen ongelma.

Zyskowiczin mukaan kaikki puolueet kannattavat kannustinloukkujen poistamista puheiden tasolla, mutta eivät ole valmiita toimiin niiden purkamiseksi. Sosiaaliturva ei saisi hänen mukaansa olla liian houkutteleva palkkaan verrattuna, vaan työn tulisi aina olla houkuttelevaa ja kannattavaa.