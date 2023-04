Ben Zyskowicz: Näistä syistä kokoomus voitti

Kokoomuksen kansanedustaja, jo 12:lle eduskuntakaudelleen valittu Ben Zyskowicz pohtii Verkkouutisten BenTV:ssä syitä kokoomuksen vaalivoitolle.

– No, tottakai keskeinen kansalaisten huoli on se, että tätä (Sanna) Marinin (sd.) vasemmistohallituksen velkarallia ei voi jatkaa. Talous on laitettava parempaan kuntoon, Zyskowicz toteaa pääsyyksi.

Kokoomuskonkari arvioi osasyyn löytyvän myös Marinin hallituksen mainostamien uudistusten vaikuttamattomuudesta.

– Uskon, että asiaan vaikutti myös se, että vaikka Marinin hallitus on puhunut siitä, miten he ovat tehneet uudistuksia sotessa, miten he ovat kouluun laittaneet rahaa ja tehneet kaikkea muuta hyvää, niin jokainen näkee, että terveydenhuolto on kriisissä, vanhustenhoiva on kriisissä, katujen nuorisorikollisuus ei ole paranemaan päin eikä kouluissa, ei myöskään varhaiskasvatuksessa, asiat ole riittävän hyvällä tolalla, Zyskowicz toteaa.

Samalla hän huomauttaa ettei väitä, että asiat olisivat riittävän hyvällä tolalla myöskään tämän vaalikauden päättyessä neljän vuoden kuluttua.

– Mutta ei pidä kenenkään kuvitella, että Marinin hallituksen jäljiltä asiat olisivat kunnossa. Ihmiset näkivät tämän, ja se myös vaikutti opposition voittoon.